Andreea Antonescu, imagini de infarct în costum de baie. Cum a ajuns să arate vedeta la 7 luni de la a doua naștere

Andreea Antonescu a făcut furori pe litoralul românesc, deși are 40 de ani împliniți și este mama a doua fetițe. A născut cu doar șapte luni în urmă, dar vedeta de la America Express arată impecabil.

La 40 de ani, Andreea Antonescu are cu se mândri: o carieră de succes, două fete superbe și o siluetă de vis. Chiar dacă , vedeta poate fi cu ușurință confundată cu un model de costume de baie.

Zilele trecute s-a relaxat alături de micuțele ei pe litoral și, printre sesiunile de joacă cu Sienna și Venice Victoria, s-a fotografiat în ținutele bine alese și le-a demonstrat tuturor cât de bine arată. Fosta concurentă de la America Express are abdomen plat, picioare fără pic de celulită și talie de viespe, toate puse în valoare de bronzul uniform.

Cu toate acestea, Andreea Antonescu a mărturisit recent că nu depune eforturi pentru a-și păstra silueta. Din contră, după fiecare masă se bucură de o porție de dulce. Și nici la sală nu ajunge prea des de când a devenit mamă pentru a doua oară.

„Sunt dependentă de dulciuri”

Dacă înainte să plece la America Express făcea sport și de cinci ori pe săptămână, pentru a se asigura că o să reziste în concurs, acum aleargă numai după micuța Victoria, a cărei energie a luat-o prin surprindere pe artistă.

„Eu sunt în permanență dependentă de dulciuri. Mănânc în continuare foarte multe dulciuri, în special ciocolată. Obișnuiesc să merg la sală, mai fac din când în când câteva tratamente, dar nu fac parte din stilul meu de viață.

Chiar am avut noroc și de genă bună și de un metabolism foarte ok. De când am născut nu am reușit să merg extrem de des la sală dar am avut noroc! Înainte de America Express făceam sală mai multă, de câte 4-5 ori pe săptămână, că să mă antrenez să pot rezista.

De obicei, după fiecare masă eu mănânc ciocolată, așa mi-am făcut un obicei! Dar acum, asta mică mă ține în priză pentru că nu stă locului deloc. Are o energie debordantă la 7 luni, parcă vrea să o ia din loc, e girofar!

Când am rămas însărcinată cu ea, aveam 47-48 de kilograme, iar acum am 45. Chiar vreau să mă îngraș puțin!”, a povestit Andreea Antonescu, pentru