Andreea Antonescu, despre câți bani a câștigat la Survivor: „S-a plătit foarte bine”

Andreea Antonescu a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2021. Artista a rezistat puțin peste o lună în competiția desfășurată în Republica Dominicană.

La un an de la această experiență, fosta colegă de trupă a Andreei Bălan a făcut dezvăluiri despre banii pe care i-a câștigat în urma participării la Survivor România 2021.

„S-a plătit foarte bine”

Cântăreața i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că s-a întors din Republica Dominicană mai bogată spiritual, dar și financiar.

Andreea Antonescu a dezvăluit că a fost pentru a doua oară în viața sa când a cerut o sumă de bani care nu se aștepta să fie acceptată. Prima dată a fost atunci când a pozat nud într-o celebră revistă pentru adulți. În urma pictorialului din Playboy,

„Ai câștigat bine la Survivor?”, a întrebat Cătălin Măruță.

Deși la început a încercat să se eschiveze, artista a recunoscut a că a fost plătită substanțial pentru participarea la Survivor România 2021.

„Ce? Experiență de viață? A fost o experiență care m-a schimbat. S-a plătit foarte bine, da. A fost a doua oară în viața mea, serios vorbind, când am dat o sumă pe care eram convinsă că mi-o refuză oamenii.

Și a fost a doua oară în viața mea când mi-a fost acceptată. Stăteam și mă gândeam.”,

Andreea Antonescu: „Ce se întâmplă la Survivor nu se compară cu nimic”

Cântăreața a susținut că, atunci când a decis să accepte provocarea Survivor România 2021, a făcut-o pentru că știa că are nevoie de un psihic puternic și mereu a considerat că are acest avantaj.

Cu toate că a participat, în trecut, la reality show-ul „Ferma vedetelor”, e de părere că ceea ce trăiește un concurent

„Caracterul iese la iveală. Sunt convinsă că ies la suprafață niște lucruri de care nici noi n-am fost conștienți. Acolo te descoperi.

Eu am trecut și prin experiența Fermei, dar ce se întâmplă, acolo, la Survivor, nu se compară cu nimic. Eu n-o să pot uita niciodată. Nu-ți poți imagina cum cel mai frumos lucru pe care-l trăiești este un apus de soare. În rest nu ai nimic. Sunt niște condiții care m-au făcut să apreciez și mai mult viața pe care o am. Te transformă.

Fiecare intră singur în Survivor și tot singur iese. Ai nevoie de oameni. Și dacă vezi că toți sunt împotriva ta, ce poți să faci? Să te ceri acasă sau să lupți.” a spus Andreea Antonescu în emisiunea „La Măruță”.