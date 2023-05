Andreea Bălan, adevărul despre prietenia cu Andreea Antonescu. De ce nu au mai apărut împreună după America Express

Jurata de la Te cunosc de undeva a spus despre prietenia cu jumătatea trupei Andre. De ce nu au mai apărut împreună după reality show-ul de la Antena 1, moderat de Irina Fodor, unde au ajuns până în marea finală.

Andreea Bălan, detalii despre relația cu Andreea Antonescu. Motivul pentru care nu au mai fost văzute una lângă cealaltă

Andreea Bălan a oferit câteva detalii despre cu Andreea Antonescu pe care o cunoaște de când avea 14 ani. Frumoasa blondină a dezvăluit care este motivul pentru care nu au mai fost văzute una lângă cealaltă.

Fosta soție a lu George Burcea și bruneta nu s-au certat deloc după participarea la America Express și au o legătură foarte bună, însă vedeta a simțit nevoia de o detoxifiere. În plus, cele două se susțin mereu când dau de greu.

„Andreea Antonescu (nr. este cea mai bună prietenă), cu ea cânt, suntem și pe colaborare. În momentele grele am fost alături una de cealaltă. Când ne e bine nu ne suntem alături.

Când ne e rău, când am avut stop cardiac sau am trecut prin despărțiri și ea la fel, am fost alături una de cealaltă. Acum sunt bine, după America Express am avut nevoie de detoxifiere.

Ne întreba lumea de ce nu suntem împreună. Când stai câteva zile cu cineva împreună la un moment dat ai nevoie de detoxifiere”, a mărturist Andreea Bălan în , de pe Youtube.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, prietenie veche

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au o prietenie foarte veche. S-au cunoscut când erau mici datorită taților lor care se știau deja și au plecat pe același drum în cariera muzicală. Împreună au pus bazele trupei Andre care s-a reunit în urmă cu doar câțiva ani.

Cele două cântărețe se înțeleg foarte bine, lucru confirmat și de fosta concurentă de la Survivor România. Fosta Faimoasă susține că nu poate apărea la unele emisiuni alături de colega sa de scenă pentru că nu poate pleca de acasă cu un bebeluș de numai câteva luni, mai ales noaptea.

„N-am apucat să mergem împreună la Podcastito. Nu mai poi să postezi nimic pe Instagram că vorbește lumea”, a dezvăluit Andreea Antonescu la Xtra Night Show de la .