Andreea Corb, senzația TikTok-ului, declarații despre primii bani făcuți în online: “Am pariat totul”

Andreea Corb a devenit cunoscută pe TikTok în urma videoclipurilor despre mâncare postate zilnic pe platformă încă din perioada pandemiei. În exclusivitate pentru FANATIK, influencerița vorbește despre pasiunea sa pentru gătit, veniturile din TikTok dar și despre hate.

Andreea Corb, despre pasiunea pentru gătit și hate-ul în online: “Nu bag în seamă haterii”

Tânăra care a devenit virală pe TikTok cu clipurile sale spune că nu se lasă afectată de gurile rele. A rămas constantă, și-a dezvoltat o comunitate fidelă, a evoluat prin postările făcute, iar de curând a depășit 1 milion de followers pe TikTok.

“Pasiunea pentru gătit m-a determinat să mă apuc de TikTok. Dragostea pentru mâncare în general. Am o familie gurmandă, așa că a venit totul natural. Îmi era la îndemână social media și a fost foarte firesc pentru mine să mă apuc de online.

Nu prea am parte de hate, iar dacă am, nu prea îl bag în seamă. Cel mai greu moment a fost când am pariat totul pe mine și pe Tiktok. M-am mutat singură la Cluj, fără sprijinul părinților și a trebuit să mă descurc”, a declarat Andreea Corb pentru FANATIK.

Andreea Corb dezvăluie cum a făcut bani din clipurile postate

Tiktokerița mărturisește că a început să posteze clipuri din pasiune, nu neapărat pentru bani. În plus, veniturile au început să apară după multă muncă, timp de mai bine de un an. Așadar, cine crede că se fac bani ușori din online, trebuie să se echipeze cu răbdare și cu creativitate.

“Veniturile vin abia mai târziu. Eu una nu am început pentru bani, am început din pasiune. Iar banii au venit ca un bonus, abia după un an și jumătate de postat și muncit în online.

Iar faptul că am reușit în online mi se datorează mie. Am avut încredere în mine când nu avea nimeni și am știut că o să reușesc pentru că nu mi-am dat altă opțiune. Cum e vorba aia: ‘If you want to take the island, burn the boats’”, a mai spus Andreea Corb.

Tiktokerița recunoaște că bunica sa a fost sursa de inspirație: “Calea spre inima bărbatului e prin stomac”

Andreea Corb a început să posteze clipuri pe TikTok din dorința de a ajuta tinerele să învețe să gătească. Cea care a inspirat-o pe tânără să facă acest lucru a fost nimeni alta decât bunica sa.

De la ea a învățat influencerița . A început cu tutoriale ușoare și rețete rapide, apoi a evoluat împreună cu oamenii care o urmăreau. Acum, Andreea Corb se bucură de un real succes.

“Bunica m-a inspirat mereu zicându-mi că femeia trebuie să știe calea spre inima bărbatului prin stomac. Și chiar dacă nu știi să gătești și nu te descurci sau nu-ți place, minim o ciorbă și o carne la cuptor trebuie să știi să faci.

Așa că mi-am dorit să susțin tinerele de vârsta mea să învețe să gătească în același timp cu mine, pe Tiktok, prin tutoriale ușoare”, a mai adăugat Andreea Corb.

Andreea Corb sărbătorește 1 milion de urmăritori într-un mod inedit

Extrem de încântată de cifrele atinse în online, Andreea Corb vrea să mulțumească celor care o urmăresc prin premii în valoare de 10.000 lei. Astfel, creatoarea de conținut din Oradea pornește într-o călătorie de 3 zile în Cluj, București și Constanța, unde oferă 100 lei către 100 de persoane. Momentele vor fi înregistrate și mai apoi distribuite în online. Mai mult, la finalul acestui tur, Andreea Corb

“Sunt recunoscătoare pentru ceea ce am realizat în online, dar știu că lucrul acesta se datorează oamenilor, celor care m-au susținut și mi-au fost alături de la început.

Simt că am crescut împreună și că pot să bucur la rândul meu persoanele oferindu-le, bineînțeles, content de calitate în continuare, dar și premii în bani. Abia aștept să ne întâlnim și live”, spune Andreea Corb.