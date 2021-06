Andreea Lodbă, eliminată de la Survivor România. Ce le-a transmis colegilor, printre lacrimi

Andreea Lodbă a fost eliminată de la Survivor România și a izbucnit în lacrimi atunci când Daniel Pavel a făcut anunțul. Actrița a ținut un discurs emoționant înainte să părăsească competiția.

Dintre Andreea Lodbă, Ștefan Ciuculescu, Adelina Damian și Marius Crăciun, actrița din „Moldovenii” a avut cele mai puține voturi din partea publicului.

Andreea Lodbă, eliminată de la Survivor România. Ce le-a transmis colegilor

Andreea Lodbă iar vestea a făcut-o să izbucnească în lacrimi, pentru că nu ar fi vrut să se termine.

Faimoasa a avut un discurs emoționant înainte să-și ia rămas-bun de la colegi, cărora le-a mulțumit pentru toată susținerea.

Concurenta le-a mulțumit coechipierilor ei pentru fiecare moment în care au ajutat-o pe traseu.

În timp ce Războinicii continuă lupta pentru supraviețuire în formulă de cinci persoane, Faimoșii au rămas șase.

„Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-a ș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui.

Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei.

Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari.

Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să înot.

Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zanni, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul”, le-a spus Andreea Lodbă colegilor ei.

Cine este Andreea Lodbă

a intrat în competiție cu mai bine de o lună în urmă, alături de Cucu, amândoi făcând parte din ultima serie de forțe proaspete ale acestui sezon.

Actrița din „Moldovenii” are 25 de ani și este pasionată de sport, așa că participarea la Survivor a fost o adevărată provocare pentru ea.

Andreea face sport încă din adolescență și este arbitru de fotbal la juniori. Tânăra face sketch-uri cu trupa 3chestii, atunci când nu este ocupată cu rolul din seriale.