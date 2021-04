Andreea Mantea le-a dat vestea cea mare prietenilor. Nu o să uite vreodată ziua de 11 aprilie

Andreea Mantea nu o să uite vreodată ziua de 11 aprilie. Prezentatoarea de la Kanal D și-a mai împlinit o dorință și, mândră de realizarea ei, a dat sfară în țară.

Andreea Mantea (34 ani) mărturisea că s-a temut să fie mamă singură, dar, de aproape 6 ani, trăiește cele mai intense sentimente. Prezentatoarea de la Kanal D a renunțat la o parte din proiectele în care era implicată, pentru a petrece cât mai mult timp cu fiul ei, David, de care este aproape nedespărțită. Micuțul o însoțește constant la filmările pentru emisiunea “Trăiri alături de Andreea Mantea”, iar atunci când celebra sa mamă nu muncește învață lucruri și trăiește experiențe noi. De curând, după intense încercări sortite eșecului, vedeta a reușit să-și vadă implinit unul dintre visuri și a învățat să meargă pe bicicletă.

“11.04.2021 🌤 Cine a învățat să meargă pe bicicletă??? Cine???? CINE??? Da, daaaa! EU! Finally! Niciodată nu este prea târziu! Până acum mi s-a părut greu, pentru că era pentru mine. Dar am învățat pentru David, ca să pot ieși și eu cu el la plimbare cu bicicleta. E mai bine pe bicicletă decât să alerg după el. A fost greu, a fost frumos, am și căzut… dar s-a meritat! Acum abia mă mai mișc. Mă doare tot corpul, dar abia aștept ziua de mâine”, a dezvăluit Andreea Mantea, pe o rețea de socializare, după ce a reușit să învețe să meargă pe bicicletă.

Andreea Mantea, dezvăluiri exclusive despre iubit, al doilea copil și cea mai nouă plăcere

Viața Andreei Mantea arată diferit de când nu mai apare pe micul ecran, în fiecare zi. Vedeta Kanal D a dezvăluit, recent, în cadrul unui interviu acordat, în exclusivitate FANATIK.RO, că a ales să pună pe picioare propria casă de producție și să aibă emisiunea săptămânală – Trăiri alături de Andreea Mantea-, după ani de zile în care a alergat încontinuu de la o filmare la alta, pentru a nu mai rata momente importante din viața ei sau a micuțului David.

“Din 2011 și până în iulie anul trecut, așa a fost, la foc continuu… Cred că schimbarea a venit în urma faptului că, pur și simplu, sunt atâtea lucruri pe care le mai am de trăit, alături de familia mea. A contat mult și perioada în care am avut proiectul TV în Turcia, am realizat atunci că David are nevoie de familie, de prieteni, că eu am nevoie să fiu alături de el mai mult.

Au fost momente pe care le-am ratat, evenimente importante din familia mea, din cercul meu de prieteni, fel și fel de lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fac, dar nu aveam timp. Ca să nu mai vorbim despre vacanțe. Pur și simplu, de la o vârstă, ai nevoie și de timp pentru tine. Am simțit nevoia de anumite lucruri și timp pentru mine. Și am făcut-o! Nu știu dacă o să revin la un program zilnic, dar cu siguranță nu în acest moment.”, dezvăluia, recent, Andreea Mantea.

Andreea Mantea și-ar dori o surioară pentru David: “Cred că sunt o mamă foarte bună”

Când vine vorba de viața personală, Andreea Mantea a învățat, cu trecerea timpului, să fie discretă și, după despărțirea cu scântei de tatăl copilului ei, luptătorul MMA Cristi Mitrea, preferă să ofere publicului cât mai puține detalii privind viața ei amoroasă.

“Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație. Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat. Mi-as dori o surioară pentru David, dar toate la timpul lor. Nu îmi fac un plan din asta. (…)

Sunt o femeie împlinită, îmi este bine, sunt fericită, nu îmi lipsește nimic și consider că ar trebui să țin doar pentru mine acea parte a existenței mele care vreau să fie doar a mea, și nu consumată în spațiul public.”, spunea Andreea Mantea.