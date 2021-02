Andreea Mantea nu și-a mai stăpânit lacrimile la TV. Episodul dureros pe care l-a povestit

Andreea Mantea nu și-a mai stăpânit lacrimile în emisiunea pe care o moderează de când a plecat de la Puterea Dragostei. Bruneta a povestit telespectatorilor un episod dureros, care a marcat-o enorm și care nu-i dă pace nici acum.

Vedeta suferă enorm după bunica sa, care a murit în urmă cu ceva vreme. Bruneta și femeia aveau o relație foarte specială, moderatoarea de la Kanal D învățând foarte mult lucruri de la ea, mai ales că era persoana căreia putea să-i spună absolut orice.

Mai mult decât atât, Andreea Mantea spune că bunica i-a fost mai mult ca o mamă, precizând totodată că și-ar fi dorit ca femeia să fie în viață și să-și cunoască strănepotul, pe David, căruia să-i ofere cele mai bune sfaturi și îndemnuri.

Andreea Mantea, în lacrimi în propria emisiune. De la ce a pornit totul

Andreea Mantea simte și acum lipsa bunicii sale, dovadă că merge la cimitir pentru a-i povesti prin ce trece. Prezentatoarea TV nu are nevoie de psiholog pentru că se descarcă de fiecare dată când vizitează locul unde este îngropată bătrâna.

„Mereu am simțit-o pe mamaia ca pe mama mea. Mama se supără dacă vede asta! Am simțit că am două mame!(…) Mult! Îmi lipsește foarte mult, îmi lipsește enorm, pentru că aveam curajul să-i spun orice. Tot, tot!

Non stop îmi lipsește, non stop, non stop, non stop. Să vorbesc cu ea, să stea cu David, să-l cunoască pe David, să vorbească cu David, să-l învețe și pe el ce m-a învățat pe mine.

Nu știu, să vorbesc cu ea, să mă duc la ea, să stau cu ea, să o aud, să o văd, să o simt, să facă ceva, să mă certe, să mă certe când greșesc, wow ce mă certa.

Ai văzut cum merg oamenii la psiholog, se duc și spun tot la psiholog, eu mă duc la ea și îi spun tot, încă, și acum. Pentru că dacă ea nu mai e, mă duc acolo și spun acolo, că nu am unde, și-i povestesc ei tot, și-i spun, și-i spun.

Știi ce cred, că ea în continuare mă ajută. Sunt multe lucruri pe care unii oameni nu le-ar crede dacă le spun”, a spus Andreea Mantea cu ochii în lacrimi în emisiunea pe care o moderează la Kanal D.

