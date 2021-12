Andreea Mantea, replică dură după ce s-a zvonit că ar fi însărcinată: “Am kilograme în plus”

Prezentatoarea de la Kanal D vine cu replică dură la adresa celor care spun că va deveni mamă pentru a doua oară. Are un băiat pe nume David, în vârstă de 5 ani.

De doi ani de zile este constant subiectul internauților pentru că ar fi însărcinată din nou, însă spune că nu este vorba decât de câteva kilograme în plus.

Andreea Mantea se simte bine în propria piele și nu se sfiește să recunoască că nu are forme de invidiat, așa cum se întâmplă cu majoritatea vedetelor din showbiz-ul autohton.

Andreea Mantea a răbufnit. Prezentatoarea de la Kanal D, dezvăluiri despre kilogramele în plus

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunuei analize. Problema e că aud din ziare că sunt însărcinată de vreo doi ani.

Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însăcrinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată.

Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. (…) De doi ani încoace, mă de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a spus Andreea Mantea pe pagina de

Nu este pentru prima oară când vedeta de la Kanal D le explică fanilor din mediul virtual că nu este însărcinată, ci are o problemă de sănătate care îi dă dureri de cap.

Frumoasa brunetă se luptă cu o boală autoimună care o face uneori să pară mai „plinuță”, în special în zona abdomenului, de aici și zvonurile legate de o eventuală sarcină.

Andreea Mantea susține că a fost diagnosticată cu o alergie care o face să se umfle în anumite perioade ale vieții, precizând că e mult de spus în acest sens.

Fosta nu a dorit să ofere prea multe explicații despre afecțiunea sa, ci doar că este nevoită să aibă un regim alimentar foarte strict.