Andreea Marin, 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: ”Nu obișnuim să postăm des despre noi”

Vedeta este foarte discretă când vine vorba de viața sentimentală, însă de această dată a renunțat și a postat câteva fotografii în care apare alături de fostul consul în Libia. Moderatoarea a lăsat și un mesaj emoționant.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au aniversat 5 ani de relație: ”Preferăm discreția”

Andreea Marin nu este genul de persoană publică care să-și pună viața personală pe tapet, doar că de această dată a avut un motiv întemeiat să o facă. a aniversat 5 ani de relație alături de Adrian Brâncoveanu.

„Nu obișnuim să postăm despre noi, se întâmplă rar, preferăm discreția. Dar obișnuim să ne iubim, zi de zi, de 5 ani încoace. A fost un weekend cu soare în noi și pe cer!”, este mesajul transmis de vedetă pe social media, împreună cu câteva imagini.

Fosta zână a surprizelor a primit numeroase aprecieri și mesaje din partea celor care o urmăresc. De asemenea, Simona Pătruleasa a fost cea care i-a transmis un sincer „La mulți ani fericiți împreună!”.

Prezentatoarea și actualul partener de viață s-au cunoscut într-o perioadă destul de grea pentru . Primii ani de relație s-au consumat mai mult la distanță, ulterior Andreea Marin primindu-l pe Adrian Brâncoveanu în casa sa.

Cei doi locuiesc sub același acoperiș de ceva vreme, bărbatul fiind acceptat chiar și de fiica vedetei, Violeta, născută în timpul mariajului cu actorul și cântărețul Ștefan Bănică.

Andreea Marin, aprecieri pentru Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin a povestit la un moment dat că are numai aprecieri pentru partenerul de viață, asta pentru că a învățat lucruri importante de la el. Una dintre calitățile care i-au fost insuflate de Adrian Brâncoveanu este diplomația.

„Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă.

Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el. Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt”, a declarat fosta prezentatoare într-o emisiune de la Canal 33, notează .