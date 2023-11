Andreea Marin a ajuns pe patul de spital: “Nu vă alarmați”

Momente de cumpănă pentru Andreea Marin. Fosta prezentatoare de la TVR a ajuns pe patul de spital și a fost operată. Totul s-a întâmplat marți, iar vestea fost dată chiar de vedetă, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Andreea Marin, pe patul de spital. ”Zâna Surprizelor” a fost operată

Ultima perioadă nu a fost una prea bună pentru Andreea Marin, confruntându-se cu probleme de sănătate. În pofida acestei situații, cea supranumită ”Zâna Surprizelor” a preferat să păstreze discreția, cu toate că în spațiul public s-au iscat o serie de zvonuri.

După intervenția chirurgicală, Andreea Marin a postat pe rețelele de socializare o imagine cu ea zâmbind, De asemenea, a vrut să arate că este optimistă și că se poate remonta după fiecare obstacol.

”Poate o să vi se pară ciudat că pun poza asta frumoasă, în care am o stare bună, zâmbet și un strop de strălucire, când voi vorbi mai jos despre ziua de ieri, în care am dormit lin pe un pat de spital, în timp ce medicul își făcea bine treaba, ca să-mi dea vești bune apoi. Așa ca fotografia are legătură cu felul meu de a fi.

Așa sunt eu, optimistă, și așa mă remontez când trec, precum se întâmplă oricărui om, și prin momente mai neplăcute: văd partea plină a paharului și clipa de umbră drept o tranziție spre ziua luminoasă ce vine apoi”, a scris Andreea Marin

Andreea Marin, deranjată de zvonuri: ”M-au sunat ai mei să verifice cu inima cât un purice dacă sunt încă în viață”

Totodată, fosta moderatoare a vrut prin postarea sa să arate că este bine, după ce care i-au îngrijorat familia și pe toți cei dragi. De asemenea, Andreea Marin nu a specificat motivul din care a fost supusă unei operații.

”La ce mi-ar folosi să pun aici o poză cu mine morocănoasă pe un pat de spital? Nu vă alarmați, nu e cazul, sunt bine, azi e o zi de lumină – menționez asta cat se poate de limpede, că tot văzusem de curând știri sumbre avându-mă drept personaj central, de m-au sunat ai mei să verifice cu inima cât un purice dacă sunt încă în viață, grație unor “jurnaliști” minunați (…)”, a mai detaliat fosta moderatoare.

Andreea Marin, discretă cu viața personală

Andreea Marin a mai explicat că nu-i place să afle multă lume când are de a face cu probleme de sănătate și mai ales care necesită intervenția cadrelor medicale. Asta deoarece își dorește să ofere lecții de viață oamenilor care o îndrăgesc.

”Eu caut pe cat posibil să nu afle o lume întreagă când pășesc pragul unui spital, doar când e ceva prețios de învățat dintr-o experiență trăită de mine ce știu că poate ajuta și alți oameni, vorbesc deschis despre asta. Se știe că munca mea implică uneori si contracte de promovare, dar spun limpede că nu e cazul acum, simt doar nevoia ca acești oameni minunați (medicii care au ajutat-o, n.r ) să simtă recunoștința mea, MULȚUMESC!”, a mai scris Andreea Marin.