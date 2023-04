Andreea Marin, amintiri emoționante din copilărie: „Mai mult o încurcam pe mama”

pentru FANATIK! Vedeta și-a deschis sufletul și ne-a povestit, în exclusivitate, cele mai frumoase și emoționante amintiri cu care a rămas. Copilăria era un adevărat Rai în preajma sărbătorilor, iar atunci când venea Paștele, Andreea Marin era cea mai fericită. Cu emoții, celebrul om de televiziune ne-a mărturisit cum își ajuta mama și bunica în bucătărie, dar și cum arată, acum, Paștele în familie.

Andreea Marin, amintiri emoționante din copilărie. Cum arăta Paștele în familia ei

Mereu atentă la sărbătorile care ne bat la ușă atunci când sunt marcate în calendar, Andreea Marin nu doar că le trăiește în prezent. Rememorează cu drag zilele din copilărie, atunci când totul arăta altfel! În exclusivitate pentru FANATIK, și a împărtășit cu noi cele mai frumoase și emoționante amintiri de pe vremea când era doar un copil.

Ce sentimente vă încearcă acum, în perioada Pascală?

– Dorința de pace interioară, de liniște, muncesc mult, pe direcții diverse. Caut să fac totul bine, corect, cu suflet și cu respect pentru cei ce cred în mine. Să fiu și aproape de familie și e o continuă provocare. Paștele mi l-am dorit în liniște alături de cei dragi , cu tradițiile noastre păstrate și bunătăți pe masă… Să-mi amintească de copilărie ! Anul trecut l-am petrecut la o mânăstire în Moldova și a fost, de asemenea, minunat.

Andreea Marin: „Decoram casa cu posibilitățile acelor vremuri”

Care sunt cele mai prețioase amintiri din copilăria dumneavoastră, din această perioadă? Ce făceați de Paște, atunci când erați copil?

– Înainte de sărbători, am amintiri prețioase din bucătărie cu mama sau bunica. Miresmele bunătăților tradiționale pregătite acasă , mâinile noastre de copii încercând să facă ce vedeam că fac gospodinele casei… Gustam din aluat, aveam făină pe nas și obraji, învârteam sărmăluțele… Distracție și plăcere! Apoi decoram casa, cu posibilitățile acelor vremuri, desenam, coloram iepurași. Cream din hârtie creponată colorată tot ce puteam! Apoi căutarea darurilor simbolice în iarbă, Învierea, lumânările aprinse pentru îngerii noștri, masa de Paște cu cei dragi. Pe toate le port în amintire și în suflet, crâmpeie de viața tare dragi…

O ajutați pe mama în bucătărie, în copilărie?

– Cred că mai mult o încurcam, dar o si înveseleam totodată. Umorul nu ne lipsea.

„Omul e artizanul propriei vieți”

Care era preparatul dumneavoastră preferat? Țineați post în copilărie?

– Nu cred că țineam post, copil fiind. Dar ai mei da. Iubesc plăcintele poale-n brâu cu brânză din belșug! Dar și piftia, preparatele tradiționale în general, cozonacul cu multă nucă…

Cum credeți că s-au schimbat oamenii acum? Credeți că percep la fel sărbătorile sau nu le mai acordă aceeași importanță ca odinioară?

– Depinde de fiecare familie, de cei 7 ani de acasă, de respectul fiecăruia pentru tradiții și unitatea cu cei dragi. Nu există o regulă, omul e artizanul propriei vieți.

Andreea Marin: „Aș încuraja-o pe Andreea de la 10 ani să rămână copil”

Ce aveți pe de Paște? Care este mâncarea ce nu vă lipsește niciodată?

– Drob, piftie, sarmale, cozonac și plăcinte, ouă roșii, tot ce e tradiție moștenită de la cei dragi…

Dacă ar fi să o priviți în oglindă pe Andreea Marin cea de la 10 ani, ce i-ați spune acum? Ce mesaj ați avea pentru ea?

– Andreea cea de la 10 ani tocmai își pierduse mama, s-a stins la 36 de ani în brațele mele. Așadar a fost un an greu. Sufletește nu aș dori nimănui să treacă prin asta… Aș încuraja copilul de atunci să rămână totuși copil, eu am ales să mă maturizez brusc pentru a face față provocărilor și am pierdut o parte a copilăriei astfel…

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați purtat cu dumneavoastră, din copilărie și până în ziua de azi?

– Imaginea mamei, încrederea în tată ca stâlp al familiei ce a dus greul. Dragostea pentru familia mea, fie că îmi e aproape sau nu în anumite momente, datinile, respectul pentru valori …

Pregătește un eveniment grandios la Palatul Parlamentului

Ce proiecte noi aveți în prezent? Ați prezentat, recent, o gală fastuoasă. Cum a fost?

– De la începutul anului, am avut săptămânal cel puțin o gala sau un eveniment mare, în țara sau în Capitală. Pregătesc acum Gala Atipic Beauty la Palatul Parlamentului. Împlinește 10 ani și va fi minunată. E un eveniment complex, grandios și dedicat celor care prețuiesc viața și valorile ei, care știu că frumusețea omului nu stă în aparențe. Nu puteți lipsi!

Cum reușiți mereu să fiți atât de elegantă și frumoasă? Aveți un ritual anume, faceți anumite tratamente, țineți o dietă? Arătați impecabil!

– Eu nu cred asta, mulțumesc pentru compliment. Dar fiecare om are zile mai bune, mai puțin bune, cert e că incerc să mă respect, să fiu un model pentru fiica mea. Am o responsabilitate și față de publicul meu, bineînțeles. Moderația este cea care mă ajută mereu, în toate. Încerc să nu fac excese, nu am vicii, fac sport. Mănânc atât cât pot sănătos și am credință în Dumnezeu.