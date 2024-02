Andreea Marin, dezvăluiri cutremurătoare. S-a temut să nu sfârșească precum Mădălina Manole: „Mă trezeam dimineața cu lacrimi în ochi”

Andreea Marin, sinceră ca întotdeauna, a vorbit despre lupta cu depresia. S-a întâmplat pe vremea când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. și i-a fost teamă că va avea parte de finalul tragic al Mădălinei Manole.

Andreea Marin s-a luptat doi ani cu depresia

Andreea Marin este acum mama mândră a unei adolescente . Dar au existat clipe în viața îndrăgitei prezentatoare când s-a gândit că nu-și va vedea fata crescând.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla după naștere, pe vremea când era încă soția lui Ștefan Bănică Jr. Andreea Marin a dezvăluit în emisiunea „Play IT”, de la Kanal D, că și nu i-a fost deloc ușor.

„Zâna” a afirmat că a fost prinsă într-o perioadă nu foarte frumoasă, în care nemulțumirile au copleșit-o. Din omul plin de încredere rămăsese numai o umbră, iar pofta de viață dispăruse.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin a apelat la specialist, iar apoi s-a implicat în campanii naționale și internaționale pentru conștientizarea depresiei, dar, până acolo, vedeta s-a temut că va avea același final tragic ca al Mădălinei Manole.

„Am ajuns și la limita aceea, un om încrezător ca mine, mă vedeți, care pare puternic pentru ceilalți, iar în cele mai multe situații sunt un om puternic, știu ce vreau de la viață, cu toate astea într-un punct foarte rău, foarte trist, foarte dur.

ADVERTISEMENT

Și cred că a fost foarte bine să bat la ușa unui specialist și să vorbesc despre asta ulterior, după ce am trecut prin experiență și m-am vindecat, unor oameni care și la atâția ani distanță mă întreabă despre depresie și ce e de făcut. Și mie mi-a atras atenția și am conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu”, a dezvăluit Andreea Marin, citată de

„Cei dragi nu te înțeleg”

„Zâna” a afirmat că la vremea aceea nu înțelegea pe deplin ce se întâmplă cu ea. Nu știa ce o nemulțumește și nici nu se putea pune problema să le explice celor dragi cu ce se confruntă, mai ales că depresia era un subiect tabu.

ADVERTISEMENT

„Mă trezeam dimineața cu lacrimi în ochi, îți dai seama că nu se întâmpla nimic peste noapte să am motive să mă trezesc așa. E ca o gheară interioară care strânge sufletul, e atât de puternică încât e mai puternică decât tine. Nu poți să te înțelegi, dar să te mai explici altora.

(…) Cei dragi nu te înțeleg, la vremea aceea se vorbea mult mai puțin despre depresie și uite așa, e foarte greu, poți ajunge să te simți un intrus în viața ta și în a celorlalți și poți ajunge să decizi că nu există soluție și îți iei viața, pur și simpli. Știind cazul de notorietate în care lucrul acesta s-a și întâmplat.

Doi ani a durat până m-am vindecat de depresie, trebuie și răbdare. Ca orice lucru important în viață, pe care visezi a-l împlini, și acesta a fost un prag pentru mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit. Sunt, în sfârșit, în echilibru”, a completat Andreea Marin.