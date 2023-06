Andreea Marin, situație stânjenitoare, la PRO TV! Vedeta Vorbește lumea a dat-o de gol: „M-a pupat în urechi”

Andreea Marin a fost invitată de câteva ori la PRO TV, în matinalul „Vorbește lumea”, pe vremea când la cârma emisiunii era Adela Popescu.

Andreea Marin l-a emoționat prea tare pe Shurubel. Vedeta PRO TV a spus totul

Vedeta a fost pusă într-o situație dificilă, dar amuzantă în același timp, de unul din colegii Adelei. Este vorba despre Shurubel! Tânărul a povestit momentul cringe în care trebuia să îi ofere niște flori, în direct, Zânei Surprizelor.

ADVERTISEMENT

Shurubel era atât de emoționat încât s-a pierdut complet cu firea și, în loc să se pupe ca orice om normal, pe obraz, cu fosta vedetă TVR, acesta i-a oferit urechea, în schimb.

Întreaga pățanie a avut loc în a treia ediție în care Shurubel a apărut. Momentul cu Andreea Marin va fi greu de uitat pentru co-prezentatorul lui Lili Sandu.

ADVERTISEMENT

Colegul lui Lili Sandu nu va uita niciodată că Andreea Marin l-a pupat în ureche: „Nu știam să îi dau flori”

„Eu am avut să-i dau flori Andreei Marin. Eu nu știam să îi dau flori. Eu trebuia să îi dau cumva, în capul meu. Eu cum mă întorc? Că e camera acolo… Cum stai, cum faci? A fost cel mai cringe moment ever. Ea era pe o canapea, avea interviul cu Adela.

Mi-a zis producătoarea în cască să merg să îi dau flori Andreei. M-am ridicat și zic: Andreea, pentru tine. În momentul ăla se ridică. Și cum fac? Și se ridică, și vine spre mine. A venit cumva să ne pupăm. Nu cred!

ADVERTISEMENT

Da` cum ne pupăm? Nu, cred că vrea să ne îmbrățișăm. Și m-am dus pe îmbrățișare, ea a venit să ne pupăm și… M-a pupat în ureche. După aia, mulțumesc, și a plecat. Măi, zici că am fost curier”, a dezvăluit, amuzat acum, Shurubel, despre momentul cu Andreea Marin, în

Bogdan Ciudoiu: „Lumea te judecă din secunda unu”

Shurubel a fost prezent în emisiunea lui Jorge de oe YouTube împreună cu Bogdan Ciudoiu, coechipierul său. Acesta a spus că, într-adevăr, munca în televiziune nu e atât de ușoară precum pare la prima vedere și că e greu să ajungi în acel punct în care tu să fii cel care să controleze emoțiile și nu invers.

ADVERTISEMENT

„Lumea te judecă din secunda unu și are dreptul s-o facă. E atât de dificil să ajungi la zen-ul ăla. Ăla e un zen pe care nu poți să-l fake-uiești în niciun fel. Îți ia jumătate de an. Cine are răbdare jumătate de an cu tine?”, a completat Bogdan Ciudoiu.

ADVERTISEMENT

Depășind episodul nu tocmai plăcut cu Andreea Marin, Shurubel a spus care e diferența între colegele sale, și . Prezentatorul a spus că sunt două persoane complet diferite, dar ambele extraordinare pentru rolul pe care îl au de îndeplinit în matinal.

Băieții de la Vorbește lumea, despre Lili Sandu și Adela Popescu

„Adela e un anumit tip de prietenă, de coechipier, cu Adela eram trei frați nebuni”, a declarat Shurubel. „Era mai greu cu Adela, dar nu din vina ei, ci din percepția mea, că era o presiune pe mine.

Ea era emblema acestei emisiuni vs. hei, suntem toți noi aici. Cu Lili asta a fost senzația, cumva. Încercăm cu toții să facem cât mai bine, dar, atenție, Adela nu a pus presiunea asta pe noi.

Ce cred eu că dacă după acești doi ani aș avea ocazia să fac un an de Vorbește lumea cu Adela, ar fi interesant, că m-aș simți mult mai pregătit. Asta nu înseamnă că Lili nu are experiența de televiziune, dar eu vorbesc doar de asocierea asta de brand”, a mărturisit Bogdan Ciudoiu.