Andreea Raicu, zi de naștere și vacanță distruse de WizzAir! Ce a pățit pe aeroport

este revoltată după ce WizzAir i-a distrus vacanța și ziua de naștere! Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă alături de prietene s-a transformat într-un coșmar pentru Andreea Raicu. Vedeta a plecat în Italia pentru a se sărbători și spera să se întoarcă fericită și plină de energie de acolo. Din păcate, lucrurile nu au stat așa, dimpotrivă. Andreea Raicu a ajuns într-o situație total neplăcută și este blocată de câteva zile în aeroport.

WizzAir a stricat ziua de naștere și vacanța celebrei Andreea Raicu

După o vacanță mult așteptată și câteva zile petrecute în Italia alături de prietene, Andreea Raicu ar fi trebuit să revină în România. Doar că planul ei s-a năruit în aeroport, căci . După ore de așteptare, vedeta și ceilalți pasageri au fost anunțați că nu pot părăsi Italia, fiindcă nu este disponibil niciun zbor. În toiul nopții, așteptând să găsească o cazare, Andreea Raicu a povestit totul.

„Este ora 4.10 în Italia. La ora aceasta ar fi trebuit să fiu acasă să dorm după o călători frumoasă în Italia de ziua mea. Această călătorie nu s-a terminat așa cum îmi doream, ci într-un mod surprinzător, dar nu plăcut.

Avionul a avut inițial întârziere o oră, apoi două ore și după încă două ore și jumătate. A venit autobuzul, ne-a luat să mergem către avion. Când am ajuns la avion am fost întorși la aeroport, din nou. Am așteptat iar, ni s-au dat bagajele înapoi. Ni s-a spus că găsește o soluție, nu s-a găsit nicio soluție. Am căutat foarte multe zboruri pentru a pleca, nu am reușit. Nu erau zboruri”, a spus fosta prezentatoare tv pe Instagram.

Andreea Raicu despre WizzAir: „Este inadmisibil să nu găsești o soluție!”

Vedeta a fost nevoită să găsească o soluție de avarie. Astfel, în toiul nopții Andreea Raicu a mers în căutarea unui hotel în care să doarmă o noapte.

„Împreună cu un grup de oameni am mers să căutăm un hotel în care să stăm în această seară și să găsim soluții. Cel mai trist mi se pare că în avion erau foarte mulți oameni în vârstă, foarte mulți copii cărora nu li s-a dat absolut nicio soluție. Probabil că ei sunt în continuare în aeroport fără să știe ce se va întâmpla. Mi se pare absolut inadmisibil ca o companie aeriană nu are grijă de pasageri și nu găsește o soluție pentru o situație atât de neplăcută”, a mai susținut, revoltată, Andreea Raciu.

Vedeta a primit mesaj de anulare a zborului de la WizzAir după 12 ore de așteptare

A doua zi s-a prezentat din timp în aeroport. Din păcate, a întâmpinat, din nou, probleme. „Douăsprezece ore mai târziu mă aflu înapoi în Milano, într-un alt aeroport în Malpensa. Cu chiu, cu vai, cu ajutorul a trei agenții am reușit să găsesc un zbor care să mă ducă acasă. Cei mai mulți oameni nu au găsit variantă de zbor sau au găsit în Torino mâine, poimâine sau răspoimâine. Ce este mai amuzant este că am primit un mesaj de la WizzAir acum o oră în care mi se spunea că mi s-a anulat zborul.

Modul în care au știut să gestioneze această situație este departe de a fi unul potrivit. Aș spune că este inadmisibil gândindu-mă la toți oamenii care nu au avut soluțiile pe care eu le-am avut și au rămas în continuare în aeroport, în diverse locuri fără o soluție” , a mai susținut prezentatoarea tv.

Andreea Raicu nu este singura vedetă cu vacanța distrusă de compania aeriană. Oana Ioniță a pățit la fel

Înainte de Andreea Raicu și Nu fusese prima oară când a pățit asta, așa că vedeta a fost prevăzătoare și și-a închiriat hotel în apropierea aeroportului.

„Aseară trebuia să zburăm spre casă la 20:30, ora locală din Lisabona.După ce am făcut check-in-ul și am trecut de controlul de securitate, au început întrebările: De ce nu s-a afișat zborul deși decolăm în 10 minute? Ni s-a comunicat să mergem la poartă 212 și, după controlul documentelor, am stat ca refugiațîi îngrădiți. Spațiul era restrâns pentru cei aproape 200 de români care trebuiau să se îmbarce în avion.

Am așteptat așa o oră, timp în care nu ni s-a comunica nimic. Femei cu copii mici, oameni în vârstă stand în picioare sau pe jos. Din păcate nu puteam să ne întoarcem să cumpărăm apă sau ceva de mâncare. Nici măcar la toaletă nu puteam merge pentru că toți făcusem deja check-în-ul. Trebuia doar să ne preia autobuzul pentru a face îmbarcarea în avion.

La 9:42 (n.r. 21.42 ) ni s-a spus că avionul nu mai poate decola din motive tehnice. De atunci a început nebunia! Trebuia să ne luăm bagajele de cală și apoi să ajungem în Terminalul 1 pentru mai multe detalii. Am intrat pe Booking să ne rezervăm o cazare în apropierea aeroportului. Când am ajuns la Terminalul 1, deja primele cazări de pe Booking s-au luat. Știam că sunt șanse să rămânem fără cazare și să dormim în aeroport. Astfel, am luat primul apartament pe care l-am găsit”, spunea Oana Ioniță acum doar două săptămâni.