Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca, probleme în sarcină: ”Au fost opt luni crunte”

Andreea Hanca, soția celebrului fotbalist de la Universitatea Craiova, dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK că ultimele zile din viața ei nu sunt cele mai bune, asta pentru că riscă să nască în orice moment. Două două tentative de naștere prematură, partenera lui Sergiu Hanca nu se poate ridica din pat.

Soția lui Sergiu Hanca riscă să nască în orice moment

Cu o sarcină toxică din primele săptămâni, , a trecut prin clipe de coșmar după ce a dezvoltat probleme cu fierea, pietre la rinichi și risc de naștere prematură. A avut opt luni crunte, cu target dat de doctor ca bebe să ajungă măcar până în a 38 săptămână, asta pentru a fi bine dezvoltat și fără probleme.

ADVERTISEMENT

”Am avut o sarcină cu probleme. La șase săptămâni a debutat ca sarcină toxică și de acolo am dezvoltat probleme cu fierea, pietre la rinichi și risc de naștere prematură.

Au fost opt luni crunte cu foarte puține perioade în care am fost ok. De două ori am ajuns la spital cu pre-travaliu, am avut noroc că am putut opri și nu am născut prematur. Am avut target dată de doamna doctor ca bebe să ajungă la 38 de săptămâni, să ne asigurăm că este bine și are totul dezvoltat, să se nască sănătos”, a mărturisit vădit emoționată Andreea Hanca.

ADVERTISEMENT

Andreea Hanca: ”Eram sigură că mă va opri să nasc”

De vineri, 28 octombrie, până luni, 1 noiembrie, cu trei zile înainte de controlul de la 38 de săptămâni, . Andreea a crezut că va ajunge în sala de operații, dar, când au pus-o la monitorizare, bebe s-a calmat direct și s-a băgat la somn.

”Cu 3 zile înainte de controlul de la 38 de săptămâni m-am simțit foarte rău, bebe a mișca într-una și am avut contracții mari, cu greu am reușit să nu mă duc la urgențe.

ADVERTISEMENT

În dimineața în care am avut întâlnire cu medicul meu, la 38 de săptămâni, eram sigură că mă va opri să nasc, însă după ce am fost pusă la aparatul de monitorizare s-a făcut liniște complet. Bebe a adormit și mi s-au oprit contracțiile”, a mai povestit soția fotbalistului de la Universitatea Craiova.

A treia sarcină, cumplită pentru Andreea Hanca

Cu Zian și Medeea nu a avut nicio problemă, iar cu trei zile înainte de a-i aduce pe lume, Andreea era la sală și făcea antrenamente normale. A treia sarcină însă, fiind cu mari complicații, a epuizat-o foarte tare, dar mai ales, susține ea, le-a schimbat viețile. Viitoarea mămică așteptă cu nerăbdare momentul când va naște pentru a afla dacă este el sau ea.

ADVERTISEMENT

”I-am spus și lui Sergiu că e incredibil, după ce timp de trei zile a fost party non-stop la mine în burtică, acum să se oprească și să fie atât de liniștit. E clar că bebe se joacă cu noi. Ne-a pus pe jar și ne-a schimbat viețile doar cum a vrut. Acum nu pot să știu nici măcar ce fac peste o ora, se poate naște oricând. Suntem foarte curioși și ce este, pentru că nu știm”, a dezvăluit Andreea Hanca pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sergiu Hanca și soția lui nu au vrut să afle sexul celui de-al treilea copil

În urmă cu doar două săptămâni, Andreea Hanca destăinuia urmăritolor ei de ce în săptămâna 36 ei nu știu încă sexul celui de-al treilea copil.

Vezi această postare pe Instagram

Soția fotbalistului de la Craiova posta pe contul ei de instagram următorul mesaj: ”La 12 săptămâni de sarcină am făcut testul genetic pentru bebe, am vrut să ne asigurăm că este totul în regulă. Tot atunci medicul a aflat și sexul copilului, dar am rugat-o să nu ne spună, pentru că ne doream foarte tare ca atunci când o să îmi treacă starea de rău, să facem o petrecere la care să aflăm împreuna cu toți cei dragi, sexul copilului. Săptămânile și lunile au trecut și eu tot nu am reușit să fiu aptă pentru o petrecere, așa că am ajuns în săptămâna 36 și tot nu știm ce este, bebe vrea să fie un adevărat ou cu surprize”.