Sergiu Hanca, pictorial incendiar alături de soție. Jucătorul Universității Craiova și Andreea au aniversat opt ani de relație. Foto

Sergiu Hanca așteaptă ziua în care al cincea membru al familiei jucătorului Universității Craiova va veni pe lume. Fotbalistul „alb-albaștrilor” trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa Andreea, care i-a dăruit un băiat și o fată în cei opt ani de relație.

Fotbalistul Universității Craiova așteaptă un nou membru în familie. Sergiu Hanca și soția sa au împlinit opt ani de relație

După o perioadă de timp , Sergiu Hanca a revenit în primul 11 pregătit de Mirel Rădoi. Acesta a fost titular în confruntarea cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, însă tehnicianul oltenilor a decis să îl schimbe cu Jovan Markovic în minutul 60.

Chiar dacă la nu a avut realizări notabile până în prezent, Sergiu Hanca trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa. În viitorul apropiat, fotbalistul oltenilor va deveni tată pentru a treia oară.

Înainte de naștere, Andreea și Sergiu Hanca au realizat un pictorial emoționant alături de viitorul lor copil. Postarea soției sale a fost publicată după o săptâmână de la aniversarea celor doi, iar aceasta a transmis: „8 ani cu tine! 10.10.2014”

Jucătorul Universității Craiova a primit vestea cea mare pe 1 aprilie 2021 de la fostul său coechipier de la Cracovia, Virgil Ghiță. După golul înscris în victoria cu Stal Mielec, scor 2-1, internaționalul român i-a pus mingea sub tricou lui Sergiu Hanca, semn că va deveni tată din nou.

Calvarul prin care a trecut soția lui Sergiu Hanca: „Au fost cele mai dureroase 4 luni din viața mea”

A treia sarcină nu a fost ușoară pentru . Aceasta a mărturisit că a trăit o perioadă dificilă în primele luni, însă situația s-a remediat după o serie de tratamente și acum se simte mult mai bine.

”După 4 luni de chin și durere, simt că am aripi și puterea de a zbura. Au fost cele mai dureroase 4 luni din viața mea, în care am dus o luptă permanentă de a mă menține om. Cea de-a treia sarcină a fost mai pregătită ca niciodată. Cel puțin așa am gândit la început…

Cu toate acestea, am ajuns de două ori de urgență la spital, o dată în pre-travaliu și mult prea devreme pentru o naștere, pentru că aveam doar 30 de săptămâni de sarcină și bebelușul nu era complet pregătit și dezvoltat. Cu ajutorul doctorei mele, am reușit să oprim la timp o naștere prematură.

Timp de 4 luni am urmat un tratament zilnic, iar asta m-a ajutat să mă pun din nou pe picioare. În sarcină nu ai voie să iei pastile care să îți oprească durerile așa că le-am experimentat din plin, însă nu le regret, pentru că bebe a fost mereu bine și în siguranță”, a mărturisit Andreea Hanca.