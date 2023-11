Andrei Burcă, încrezător după România – Elveția 1-0: „Ne obligă mult victoria asta!”

Fundașul naționalei României este în fericit pentru că el alături de colegii săi au obținut primul loc în grupă și are încredere că „tricolorii” vor face o figură frumoasă și la Campionatul European din Germania.

Andrei Burcă, încrezător după România – Elveția

Andrei Burcă este încrezător după victoria și recunoaște că este o presiune în plus pentru jucători, dar își dorește o participare reușită la EURO 2024:

„Cred că încă nu realizăm, vă spun sincer. Și după meciul cu Israel, de la Budapesta, parcă nu a fost o descătușare și Mister spunea în vestiar că nu știm să ne bucurăm.

A fost un meci, dar parcă nu ne-am bucurat. Este o presiune care ne obligă, ne-a obligat să fim mai critici. Am acceptat și criticile când a fost cazul, până în momentul în care au fost anumite jigniri”.

„Totul ține de familie, cum spune Mister!”

„Totul ține de familie, ce spune Mister, asta s-a schimbat la națională. Au venit doar jucătorii care și-au dorit, care s-au supus regulilor lui Mister și care s-au adaptat cerințelor vestiarului. Asta este realitatea, doar așa putem performa.

Suntem conștienți că nu avem forță individuală, nu avem vreun Messi sau Ronaldo, dar avem jucători de calitate și forța grupului. Toți cei sub 25-26 de ani au valoare și sunt foarte talentați”, a .

„Ne obligă foarte mult această victorie. Și la meciul cu Israel am dovedit că am fost echipa mai bună. Am reușit să facem ce ne-a cerut Mister. A fost și pentru el greu atunci când a venit în Liga Națiunilor,

Acel meci cu Israel de acasă, atunci nu am reușit să facem față presiunii publicului. Am simțit că avem un grup unit încă de la începutul campaniei.

S-a mai întâmplat doar de două ori în istoria echipei naționale să se califice de pe primul loc în grupă. Mă bucur mult că fac parte dintr-un astfel de grup”, a mai spus Andrei Burcă.