Andrei Dumiter, detalii despre despărțirea de FCSB: “Am fost trecut pe linie moartă”. Ce mesaj are pentru Gigi Becali

Andrei Dumiter a fost primul jucător care a plecat de la FCSB în 2023 la FC Voluntari, .

Andrei Dumiter, dezvăluiri despre plecarea de la FCSB: „Îmi sugerau că este mai bine să plece”

nu a reușit decât trei goluri în 22 de meciuri pentru FCSB, iar conducerea clubului i-a transmis să își găsească o nouă echipă: „Este un nou început pentru mine, abia aștept să înceapă meciurile oficiale. (N.r. – Despre plecarea de la FCSB) Eu sunt sigur că am luat decizia corectă.

A fost o decizie comună, ei cumva îmi sugerau că este mai bine să plec, și eu voiam să plec, să nu mai stau și să nu joc. Au fost șase luni foarte grele. Acum nu mai contează ce a fost, contează ce va fi”, a spus jucătorul conform .

Cu toate acestea, Dumiter nu regretă nici plecarea de la Sepsi, nici venirea la FCSB: „Se știe foarte bine care a fost treaba și cu cei de la Sepsi. De atunci am vrut să am continuitate, să joc, știam că dacă mă duc la FCSB o să fie greu, dar am zis să mă duc, până la urmă, și să dau tot ce am mai bun pentru a reuși acolo. Multe lucruri nu mai sunt de spus. Acum sunt la FC Voluntari și vreau să îmi fac treaba cât mai bine”.

Andrei Dumiter nu are nimic să îi reproșeze lui Gigi Becali: „Nu a spus ceva rău de mine”

Deși Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de Andrei Dumiter, jucătorul consideră că patronul FCSB a fost întotdeauna corect cu el: „Până acum, niciodată nu a spus ceva rău de mine. În toate ziarele, chiar dacă ziariștii și moderatorii încercau să scoată ceva negativ de la dânsul, întotdeauna m-a lăudat. În vară, când m-am accidentat înainte de primul meci oficial, cred că s-a rupt totul”.

Transferurile lui Compagno și Omrani au fost un mesaj clar pentru Dumiter că va fi extrem de dificil să mai fie folosit: „După aceea s-au adus jucători pe acel post, pe bani foarte mulți. Am intrat, n-am reușit nici eu să fac mare lucru, nici n-am fost într-un context care să-mi dea foarte multă încredere și ritmul de joc de care aveam nevoie. Nu s-a mai avut răbdare, am fost trecut pe linie moartă și de acolo am decis că este mai bine să ne despărțim”.

Andrei Dumiter a ales Voluntariul în primul rând datorită lui Liviu Ciobotariu: „Sper să fie un restart pentru mine, de asta am venit la FC Voluntari. Domnul Ciobotariu m-a dorit foarte mult, iar asta a contat foarte mult pentru mine. Este foarte important să te vrea un antrenor la echipă”.

Andrei Dumiter, critici după ce Leo Strizu, antrenorul principal al FCSB, nu a fost luat în cantonamentul din Antalya

Leo Strizu a rămas la București deși FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya, însă pentru Andrei Dumiter nu mai e nicio surpriză: „Acum să zic că mă mai surprinde, aș minți. Nu mă surprinde situația pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată.

Întotdeauna a fost ceva foarte imprevizibil acolo. Ce mai pot spune? Acum le doresc baftă și sunt focusat pe ce am de făcut aici”, a mai spus noul jucător al lui FC Voluntari.

