Andrei Ivan a dezvăluit un detaliu decisiv în U Craiova – CFR Cluj 2-0: “Am lucrat chiar în ziua meciului”

, iar „leii” ies din conul de umbră în care intraseră.

Andrei Ivan, omul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „N-am mai făcut greșeli și s-a văzut”

și a ajuns la opt goluri marcate în acest sezon: „Un meci bun făcut de echipa noastră. N-am mai făcut greșeli și s-a văzut. În prima repriză am avut ocazii și noi și ei. Am marcat în repriza a doua”.

ADVERTISEMENT

Atacantul a reușit un gol superb final de meci și a dezvăluit că Eugen Neagoe a lucrat schema la antrenament: „Am lucrat chiar de dimineață să îmi așeze Cîmpanu. Mi-a ieșit de două ori astăzi”.

Ivan e convins că titlul se va decide pe ultima sută de metri, la fel ca sezonul trecut: „Am avut două meciuri cu Botoșaniul și Farul în care nu ne-a ieșit nimic, dar contează că azi ne-am motivat și am câștigat. E un campionat foarte strâns, echipele sunt apropiate. Va fi un drum foarte lung pentru toate echipele”.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan îl felicită pe Eugen Neagoe pentru inspirație: „Pe cei pe care i-a băgat au intrat bine în joc și au meritat să joace”

, iar Andrei Ivan consideră că antrenorul a luat deciziile corecte: „Mister a venit cu foarte multe schimbări și pe cei pe care i-a băgat au intrat bine în joc și au meritat să joace.

Jucăm pentru Universitatea Craiova, pentru suporterii care vin la stadion și pentru familiile noastre”, a mai spus jucătorul la finalul partidei cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Bogdan Vătăjelu: „Asta e fața noastră când suntem conectați și suntem toți bine”

Bogdan Vătăjelu e extrem de optimist după victoria cu CFR Cluj: „Acum suntem toți mulțumiți. Toți am făcut un joc extraordinar azi, chiar și cei care au intrat ne-au ajutat. Când facem ce trebuie avem șanse să câștigăm cu oricine, așa cum am arătat și în perioadele trecute.

Putem spune după o victorie că înțelegem ce ne transmite, dar dacă am avut sincopele pur și simplu nu am fost noi, nu ne-am regăsit, n-am prins o zi bună. Am bătut echipa campioană și ne-am bucurat”.

ADVERTISEMENT

Vătăjelu e de părere că au demonstrat că merită să îmbrace tricoul alb-albastru: „Suntem jucători foarte buni toți. Nu orice jucător ajunge la Craiova. Inconstanța e cea mai mare problemă a noastră din ultimii 5-6 ani, poate chiar mai mult. Cred că asta ne-a lipsit. Ar trebui să fim mult mai echilibrați atunci când pierdem sau câștigăm. Ăsta ar fi un punct de unde ar trebui să plecăm.

ADVERTISEMENT

Frustarea e și a noastră. Toți ne dorim să câștigăm trofee, dar nu e ușor. Putem, asta e fața noastră atunci când suntem conectați și suntem toți bine. Dacă doi-trei jucători nu sunt într-o zi bună nu putem să fim la același nivel.

Dacă făceam alt rezultat cu Farul, sigur erau mai mulți spectatori. Campionatul ne lipsește, dar avem multe lucruri de pus la punct ca să ne putem bate”, a concluzionat Bogdan Vătăjelu.