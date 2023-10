Ivan, la pământ după Universitatea Craiova – Petrolul 1-3: “Nu-mi aduc aminte să fi trăit aşa ceva!”. Reacţia lui Mitriţă

Universitatea Craiova a suferit o înfrângere surprinzătoare, . “Lupii” au marcat de trei ori pe “Ion Oblemenco” şi a provocat a treia înfrângere din SuperLiga pentru olteni.

Andrei Ivan: “Sunt momente grele, nu-mi aduc aminte să fi trăit așa ceva la Craiova”

că nu îşi aduce aminte să fi trăit momente atât de dificile la Universitatea Craiova, vorbind şi despre faptul că nu mai este printre titularii formaţiei lui Corneliu Papură:

”Nu am făcut un meci foarte bun, se vede și pe tabelă. Am înscris la 2-0, am sperat să egalăm, dar nu s-a întâmplat. Trebuie să mergem înainte.

Pentru mine, da, sunt momente grele, nu-mi aduc aminte să fi trăit așa ceva la Craiova. Normal că este o perioadă foarte grea, mi-am pierdut locul de titular. Eu mă antrenez, dau 100% la antrenamente și sper să revin în primul ’11’!”, a spus Ivan la final.

Mitriţă: “Sunt momente când sunt mai bine să mergi în vestiar şi să stai calm”

Alexandru Mitriţă a fost foarte nervos la finalul meciului de la Craiova şi nu a vrut să meargă la galerie. Fotbalistul oltenilor a spus că a mers direct la vestiar pentru a se linişti şi în următoarele zile ar trebui să fie o discuţie la echipă pentru a vedea exact direcţia în care vrea să se meargă:

“Suntem foarte nervoşi. Trebuie să mergem acasă, să ne liniştim, să vedem unde am greşit şi să o luăm de la capăt. Trebuie să muncim mult pentru că suntem într-un moment foarte prost.

Este o presiune şi pentru mine. Mi-aş dori să fie toată presiunea pe mine doar ca echipa să joace bine. Nu se aştepta nimeni să pierdem cu 1-3. Petrolul a jucat foarte bine. Sunt momente când sunt mai bine să mergi în vestiar şi să stai calm.

“Trebuie să ne gândim foarte bine în aceste zile ce ne dorim”

Acesta e motivul pentru care nu am fost la galerie. Nu suntem într-o situaţie bună, trebuie să ne gândim foarte bine în aceste zile ce ne dorim, să muncim mai mult. Numai noi putem să scoatem asta la capăt.

60 de minute, fanii au fost alături de noi. Este normal să fie supăraţi, cu toţii suntem. Nu mai am cuvinte. Trebuie să vorbim cu staff-ul, cu antrenorul, să vedem ce avem de făcut. Nu cred că trebuie să fie nicio schimbare”, a spus Mitriţă.

Dragoş Bon: “Am fost departe, nici măcar mentalul nu ne-a ajutat”

Dragoş Bon, antrenorul secund al Universităţii Craiova, a declarat că jucătorii au un blocaj mental şi speră ca meciul cu Petrolul să fie un accident, iar echipa să aibă reacţie în următoarele meciuri:

“Este greu să tragi concluzii. Nu am avut o seară aşa cum ne-am dorit, ne-am aşteptat. Am fost departe, nici măcar mentalul nu ne-a ajutat. Este greu să vorbim după o asemenea partidă. Se digeră greu înfrângerile propriei echipe aici.

Ce am arătat în seara asta sper să fie un accident. Nu este ceea ce ne dorim. Fanii au avut o reacţie corectă, ne-au susţinut în majoritatea timpului, chiar dacă jocul nu a fost cel aşteptat.

“Koljic lăsat în afara lotului este o decizie tehnică, nu medicală”

Au venit în număr mai mare decât ne aşteptam. Este normal ca la final să fie supăraţi şi să aibă frustrări. Domnul Papură face echipa, se ştie asta. Suntem într-o stare tensionată, nu am discutat deocamdată.

Cu siguranţă, face analiza la tot ceea ce am lucrat. Noi suntem principalii vinovaţi. Koljic lăsat în afara lotului este o decizie tehnică, nu medicală. Nici din punct de vedere mental nu avem echilibru.

Universitatea Craiova are poate cel mai bun lot din România, dar dacă din punct de vedere mental nu eşti acolo… Nu cred că este corect şi nici momentul să vorbesc despre demisie”, a spus Dragoş Bon.