Andrei Krișan, noi probleme medicale după Survivor România. Ce a pățit acum fostul concurent

Andrei Krișan de la Survivor are noi probleme medicale. Emisiunea s-a terminat de mult timp, dar concurentul încă se resimte chiar și acum.

Andrei Krișan, noi probleme medicale după Survivor România

Andrei Krișan a ajuns de urgență la medicul dentist după Survivor România, pentru că are multe probleme cu dantura.

Nu se știe cu siguranță dacă acestea au apărut în timpul șederii sale în Republica Dominicană, dar cu siguranță acesta a vrut să le rezolve cât mai repede. De aceea, fostul concurent a făcut o vizită la medicul stomatolog, unde a făcut o obturație de canal.

Este posibil să fie și o legătură între toate aceste probleme dentare ale foștilor concurenți Survivor, după participarea la emisiune.

Spre exemplu, pe lângă Andrei Krișan, și Maria Constantin a avut multe probleme cu dinții. Aceasta a avut nevoie de implanturi pentru mai mulți dinți și măsele deteriorate după emisiune.

Ce concurenți au mai avut probleme de sănătate după Survivor

Și alți foști concurenți de la Survivor au avut probleme după participare. Jorge s-a accidentat la genunchi în timpul competiției și a fost nevoie să se opereze. Acesta a suferit destul de mult din cauza piciorului și recuperarea a fost una foarte greoaie.

Și Vedeta a descoperit un ganglion în zona gâtului ce îi provoacă multe dureri.

Aceasta s-a confruntat și cu retenția de apă, dar și cu faptul că a acumulat multe kilograme în plus. Deși abia se hrăneau la Survivor, iată că pe ea, mai precis șase.

„Acolo mănânci mult cocos. Cocosul are foarte multe calorii, dar nu are destui nutrienți. Și nu e ok, se depune. Încercam să vorbim cu medicii de acolo să le spunem ce se întâmplă cu noi.

Pentru că începusem să văd celulită și mă întrebam de unde e. Mâncam fierturi, cocos și beam apă”, a spus aceasta, la Pro TV.