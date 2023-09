Andrei Vochin, după prima etapă a grupelor Cupei României Betano: ”Cupa de inimă roșie și oamenii de inimă neagră”

1. ”PRIMA OARĂ ÎN ISTORIE” WOW!!! Acest text scurt, ornat cu două inimioare, una roșie, cealaltă albastră, postat pe contul social-media al președintelui MM Stoica, e pentru mine cea mai bună dovadă că noul format al Cupei României Betano e un succes. Dacă și unul dintre cei mai aprigi contestatari s-a simțit atât de măgulit de sunt convins că, foarte curând, își va reanaliza poziția inițială și, fiind un tip extrem de inteligent, va vedea că micul disconfort al unei deplasări poate fi compensat din plin măcar cu iubirea sau/și interesul manifestat de oamenii pentru care s-a inventat acest sport. Cupa României Betano va rămâne, oriunde în Europa, de la Pecica la Newcastle, sau de la Reutlingen la Paris, adevărata inimă a fotbalului. Dar mai sunt și multe alte compensații despre care simt nevoia să vorbesc mai la vale.

Andrei Vochin, după primirea de care FCSB a avut parte la Oradea: ”Dacă până și MM Stoica și-a dat seama”

2. ÎNTÂI DESPRE UEFA. Forul european a încercat de mai mult timp să ajute competițiile gen cupă de pretutindeni să-și păstreze gradul de interes. Un for care trebuie să aibă grijă și de Faroe, dar și de Spania știe ce înseamnă atât sărbătoarea celor mici, cât și nevoia celor mari. Tocmai de aceea, deciziile care au fost luate în legătură cu câștigătoarele de cupe naționale au mers în direcția urcării lor cât mai sus în comepetițiile europene. Astfel că, ultima hotărâre, cea de a permite laureatei dintr-o țară cu coeficientul României să joace în Europa League, nu în Conference, arată că această echipă e considerată mai importantă decât ocupanta locului 2 sau 3 de la noi. Ceea ce, în traducere, înseamnă o plasă de siguranță la tururile preliminare. Pierzi ca CFR în primul tur, atunci nu dispari din Europa, ci ai șansa să mai dispuți un tur în competiția imediat următoare.

3. APOI DESPRE HYPERCUBE. Federația n-a acționat la impulsul vreunuia dintre șefi, care s-ar fi trezit într-o dimineață cu idei. În primul rând s-au analizat datele de toate felurile ale ultimelor 5 ediții în vechiul format. După care, detectând cifre slabe, a luat hotărârea de a dinamiza competiția. A fost momentul în care s-a apelat la profesioniști în domeniu. Sigur că, fiecare dintre noi, avem pretenția că putem născoci oricând un format competițional mai bun. Doar că ei, adică cei de la compania de analiză de date Hypercube, lucrau cu UEFA de ceva timp, iar formatele propuse, în urma cărora cifrele de audiență, interes și profitabilitate au crescut spectaculos, i-au credibilizat. Dacă nu credeți, atunci nu vă mai uitați la Champions League. Nici acum, nici de la anul, când formatul va semăna cu cel de la noi de acum din Cupă. E opera lor! Unora o să li se pară noaptea minții. Dar, când se vor fi trezit din somnul ală lung, vor vedea cât de bine este. Inclusiv financiar, chiar dacă nu ajung să joace pe acolo. O să explic mai jos!

4. PROȘTI ȘI TURCII? HyperCube continuă să reformeze sisteme competiționale în toată lumea. La ora când scriu aceste, olandezii sunt în Turcia, invitați să creioneze noi formate pentru SuperLig și Turkiye Kupasi (le-am scris așa că avem comunități puternice mai ales în zona Constanței, nu că am vorbi turcește). Au semnat contractul și s-au pus pe muncă, astfel că, în viitorul apropiat trebuie ca Maxim, Șumi sau Drăguș să fie pregătiți de ceva schimbări și pe acolo.

5. CUM LUCREAZĂ HYPERCUBE. BUNĂ DIMINEAȚA! Un alt contestar puternic al noului format, Gică Popescu, președintele Farului, ar fi putut face mai mult pentru echipa lui dacă nu era prins, probabil, cu altele acum vreun an și jumătate, atunci când reprezentanții HyperCube au vizitat România de câteva ori bune. Ei așa au lucrat pentru formatele Champions League, așa au făcut-o și pentru Cupa României. Felix Grigore, managerul Departamentului Competiții și, implicit, al acestui proiect, a invitat la sediul FRF toți reprezentanții tuturor stakeholderilor competiției. Cluburi de Liga 1, 2 și 3, asociații județene de fotbal, deținători de drepturi TV, parteneri media, sponsori, suporteri, etc. În interiorul acestor sesiuni, olandezii au încercat să se familiarizeze cu specificul fotbalului de la noi, cu nevoile tuturor. Au ascultat, au revenit cu propuneri de format, au cerut feedback, adică păreri de la cei care au răspuns prezenți la invitație, au revenit cu modificări în funcție de obiecțiile oamenilor. Și tot așa, până când toată lumea a părut mulțumită. Toată lumea prezentă. Din ce îmi amintesc, Farul a avut reprezentanți la discuții. E adevărat că nu Gică Popescu. Și, din ce-mi amintesc, nu am auzit obiecții referitoare la deplasările echipelor mari.

6. DESPRE SOLIDARITATE. Da, știu, e o noțiune care ne apucă pe la Teledonuri, dar pe care nu prea o avem în sânge în mod obișnuit. Ne place când alții se gândesc la noi, dar uităm că și noi trebuie să avem grijă de ei. Cupele naționale sunt și despre solidaritate. Echipele mici ajunse în faza grupelor trec multe tururi preliminare. Nu cred că, de la Arieșul Turda încoace, se mai gândește vreuna să câștige competiția. Pentru ele trimful e să-și vadă în bătătură idolii de la granzi, să-i primească în satul sau orășelul lor, să se bucure de meci, de un mic, de o bere și apoi să rămână cu amintirea. În plus, nici n-au bani să călătorească ei. Din solidaritate, echipele mari bat drumul până acolo.

Despre Cupa României Betano: ”Noul format e mult mai atractiv” / ”Cifrele au crescut exponențial”

7. BANII DE LA UEFA NU VIN NUMAI PENTRU PERFORMANȚĂ. Din nou modelul UEFA ar trebui să dea de gândit unora care beneficiază de ei. Că tot de solidaritate e vorba. Spre exemplu, banii pe care-i primesc echipele noastre când joacă turruri preliminare vin din încasările generate de meciurile din grupele cupelor europene. După cum finanțarea Conference League la parametrii de azi vine din profitul uriaș pe care-l face Champions League, nu din minunata rețetă oferită de încleștarea dintre Klaksvik și Slovan Bratislava. Mai mult, tot ca solidaritate, UEFA oferă compensații, an de an, cluburilor necalificate în cupele europene. Anul trecut, suma reprezenta 4% din venitul total, în 2024, procentul va crește la 7%. Anul trecut, România a primit 172.000 de euro, iar în 2024 va primi 308.000 de euro. Bani pe care FRF îi împarte primelor 20 de Academii clasificate. Adică și lui Farul, și lui FCSB. Din solidaritate.

8. 50% ÎN PLUS CA AUDIENȚĂ. Anul trecut a fost primul în noul format al Cupei României, iar cifrele au crescut exponențial. La TV, în sezonul 2022-2023, audiența totală a fost de 9,9 milioane, față de numai 6,3 milioane (ediția 2021-22) sau față de 6,6 milioane (ediția 2020-2021). Fiind mai multe meciuri cu miză, televiziunile au oferit expunre la 43 de meciuri, față de doar 25 sau 27 cu un an sau doi mai înainte. Iată o altă creștere de circa 80%! Conducătorii din fotbal care provin din business adevărat înțeleg ce înseamnă reala expunere de brand și cât ar costa ea. La Tv sau prin evenimente gen cele generate prin țară de Cupa României.

9. UN MECI ÎN GRUPE ACUM, MAI VIZIONAT DECÂT FINALELE DIN TRECUT. Că noul format e mult mai atractiv e reliefat și de numărul mare de meciuri cu audiență peste 300.000. Dacă în urmă cu doi ani doar 5 meciuri au trecut de acest număr, în noul format nu mai puțin de 14 întâlniri au atins pragul menționat. Și, ca să venim cu încă un exemplu, derbyul Clujului, Universitatea – CFR, meci disputat în grupe, a făcut audiență mai mare decât oricare dintre finalele din precedenții doi ani.

10. DE LA SIMPLU LA DUBLU LA SPECTATORI PE STADION. Oamenii simt mai repede decât unii dintre conducători. Iar rezultanta interesului lor pentru un produs de entretaiment e dată din numărul biletelor vândute. Ceea ce s-a întâmplat miercuri la Oradea e doar continuarea primului sezon de Cupă în noul format. În prima ediție, cea de anul trecut, media de spectatori pe meci la faza grupelor a fost de 4.217, față de cea de anul trecut, când media a fost de doar 1.980 de fani. Iar luate la bucată, anul trecut am avut 6 meciuri cu peste 10.000 de suporteri la arenă, în vreme ce cu un an în urmă o singură partidă a depășit aceată bornă.

11. ȘI ÎNCĂ UN AVANTAJ PENTRU GRANZI. Noul format mai are o bombonică tot pentru cluburile importante. Chiar și cei care se smiorcăie neîncetat ar trebui să pună o acatistă pentru Felix Grigore și alta pentru HyperCube. Înainte, dacă prindeai o zi proastă pe la Cuca Măcăii, prin ”16”-mile de finală, terminai de tot cu competiția și cu șansa de a merge în cupele europene pe cel mai scurt drum. Acum, Farul a zbârcit-o în prima etapă, dar păstrează șanse să mai vadă Europa și la vară, chiar dacă nu prinde primele locuri în campionat. Pentru că atunci când s-a vorbit cu HyperCube, unul dintre obiective a fost de a elimina pe cât posibil hazardul din desemnarea unei câștigătoare meritorii. Iar sistemul cu grupe e cel care oferă așa ceva. Adică, în schimbul unei deplasări, îți dă, iată, altceva. Îți dă, dar nu-ți bagă și-n sac!