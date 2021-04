Andreias Calcan le bate obrazul celor de la Viitorul după ce a adus victoria pentru Poli Iași: „Roata se întoarce”

Andreias Calcan a fost autorul golului care le-a adus victoria celor de la Poli Iași în duelul restanță cu Viitorul, scor 2-1, iar fostul jucător al echipei lui Gică Hagi a ținut să bată obrazul fostei sale echipe.

Fotbalistul lui Poli Iași consideră că nu a fost tratat cum trebuie la Viitorul și le-a transmis un mesaj războinic acestora spunând că „roata se întoarce”.

Andreias Calcan a povestit momentele care l-au făcut să fie acid la adresa Viitorului și spune că a fost împins să plece de la club, deși făcuse performanță.

Andreias Calcan, mesaj dur pentru Viitorul după ce a adus victoria lui Poli Iași

Andreias Calcan a marcat în minutul 86 golul victoriei lui Poli Iași din meciul cu Viitorul, iar la finalul meciului a avut o reacție dură asupra fostei sale echipe, amintind de plecarea sa de la club.

„E o victorie foarte importantă, în deplasare contra Viitorului şi asta ne dă speranţe pentru mai departe. Cred că roata se întoarce.

Fac referire la faptul că eram aici şi mă antrenam prin spatele porţii şi o lună jumătate am jucat fundaş dreapta. Am fost împins să plec pe uşa din dos şi, după ce faci performanţă, nu cred că e cel mai bun mod de a pleca de la acel club”, a spus extrema moldovenilor.

Andrei Cristea, misterios în declarațiile privind salariile de la Poli Iași

Andrei Cristea a revenit în poziția de fotbalist al lui Poli Iași, iar atacantul a fost cel care i-a oferit pasa decisivă la golul lui Andreias Calcan. La finalul meciului, veteranul Cristea a fost misterios când a vorbit despre niște salarii „preferențiale” în echipa moldovenilor.

„E victoria echipei, e o victorie mare. Mereu am avut ghinion cu ei, dar Dumnezeu a fost cu noi și am câștigat meciul. E important pentru noi că suntem băieți cu mare caracter, am lăsat problemele la vestiar, chiar dacă suntem plătiți individual, preferențial.

Nu am vrut să spun nimic deosebit prin această declarație. Nu voi lăsa acest club la greu și din vară, vom vedea ce va fi. Personal, am avut multe discuții cu colegii din vestiar, le-am spus că trebuie să ieșim din această situație ca toți ieșenii să fie mândri de noi și să fim acolo unde trebuie să fim”, a spus Andrei Cristea.

