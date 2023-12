Angela Pop, cel mai înfocat suporter al naţionalei României: “Sunt la al 12-lea turneu final! Pentru Japonia mi-am făcut credit”. Interviu exclusiv

Naţionala de handbal feminin a României este încurajată de câteva sute de suporteri la Campionatul Mondial. “Tricolorele” speră să ajungă în fazele superioare, iar pentru asta au nevoie şi de suportul fanilor.

Angela Pop, cel mai înfocat suporter al naţionalei României: “Este al 12-lea turneu final”

Angela Pop este unul dintre cei mai înfocaţi suporteri ai naţionalei feminine a României. A fost la aproape toate turneele finale din ultimul deceniu şi jumătate şi vrea să mai meargă mult timp de acum încolo la confruntările echipei naţionale.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în sala din Herning, Angela Pop a vorbit despre turneele finale la care a participat, sacrificiile pe care le face pentru a putea face toate aceste deplasări, dar şi amintirile frumoase din sălile de handbal.

Doamna Angela, mă bucur că văd revăd la un turneu final de handbal. Al câtelea este acesta?

– 2010 (n.r. începe să le înşire anual până în 2022 cu excepţia anilor 2011 şi 2020). Al 12-lea.

N-aţi lipsit…

– Am lipsit doar în pandemie şi în 2011 în Brazilia când nu mi-am permis să ajung acolo.

“Este minunat să fii suporter al naţionalei, când vezi ce caractere mari sunt aceste fete minunate”

Cum a început toată nebunia asta?

– Din dragoste pentru handbalista noastră Valentina Ardean Elisei. Am mers la sală la Deva, m-am îndrăgostit de ea şi de atunci am urmat-o pe unde a jucat. Este minunat să fii suporter al naţionalei, când vezi ce caractere mari sunt aceste fete minunate, când vezi câtă muncă este în spate, când vezi câte sacrificii fac. Este multă durere, dar şi multă bucurie la victorii.

Îmi place foarte mult să câştigăm, sunt cele mai frumoase momente. Ne-am format nişte relaţii cu jucătoarele. Ideea este că puţină lume recunoaşte cât sunt de simple de frumoase, de umane. Sunt foarte drăguţe toate, foarte sociabile toate,

“Pentru Japonia mi-am făcut credit pe care l-am plătit timp de 5 ani de zile”

Este un efort important. În primul rând cum gestionaţi timpul şi banii astfel încât să participaţi la toate aceste competiţii?

– Din fericire, cu timpul stau foarte bine, am ieşit la pensie, sunt un om fericit. Din punct de vedere financiar, acumulez bănuţii tot timpul, sunt o persoană foarte economă, drămuiesc fiecare leuţ în parte. La fiecare deplasare vin la dublu, pentru că sunt cu fiul meu peste tot. Dar ne descurcăm. De exemplu, pentru Japonia mi-am făcut credit pe care l-am plătit timp de 5 ani de zile. Tocmai ce l-am stins.

N-aţi reuşit să primiţi şi sponsorizări?

– Am mai primit sponsorizări, dar mici şi foarte rar de la oameni deosebiţi care m-au căutat pe mine. Au fost cazuri foarte puţine, le număr pe degetele de la o mână. Ideea este că tot ce fac, fac din dragoste. Fac cu plăcere, sunt fericită în sala de handbal, din păcate la . Sper să o reglăm până la următorul meci. Sunt mulţi români veniţi din România aici.

Indiferent de ceea ce vor face fetele pe teren, noi suntem alături de ele. Suntem aici pentru a le încuraja când le va fi cel mai greu. La bucurie toată lumea este bine, aşa cum am păţit-o în 2015, tot aici.

“În 2015, când am luat bronzul am stat tot în sectorul ăsta. Mi-aduc aminte că atunci am pornit foarte rău”

Aveţi amintiri frumoase din sala asta…

– Pot să spun că printre cele mai frumoase amintiri din lunga mea carieră de suporter sunt din sala de la Herning. În 2010 am stat exact în sectorul acesta. În 2015, când am luat bronzul am stat tot în sectorul ăsta. Mi-aduc aminte că atunci am pornit foarte rău în turneu şi lumea de acasă era foarte critică cu fetele.

Noi le-am fost permanent aproape, am fost lângă ele. Şi la acest turneu am fost la ele la hotel, să le dăm o doză de dragoste şi de încredere. Este o sală care are cele mai frumoase rezultate din ultimii 15 ani.

Campionatul Mondial din 2015 rămâne cea mai frumoasă amintire pentru dumneavoastră?

– Sunt multe. Poate unele sunt punctuale de la un anumit meci. Am amintiri fabuloase de pe vremea Oltchimului. Am fost cu Alice la Remin Deva, apoi la Oltchim, apoi la Baia Mare, la Craiova, la Bistriţa. Am foarte multe amintiri frumoase, dar şi aici sunt extraordinare.

“Fac asta cât vrea bunul Dumnezeu să mă ţină sănătoasă şi să pot să îmi permit”

Cât vreţi să faceţi asta? V-aţi gândit?

– Cât vrea bunul Dumnezeu să mă ţină sănătoasă şi să pot să îmi permit să fac asta. Am două pasiuni în viaţa mea: câinii şi handbalul.

Ce credeţi că se va întâmpla în acest turneu cu echipa României?

– Îmi doresc să facem un turneu fabulos, va fi foarte greu, dar noi cei de acasă, care cunoaştem cât de cât, realizăm că avem un parcurs frumos. Nu întâlnim echipe mari, putem să facem un turneu foarte bun. Dacă bunul Dumnezeu ne ţine fetele sănătoase şi ne-o dă pe Fără experienţa ei şi fără capacitatea ei de a mobiliza e mai greu. Dar cu ea în teren suntem şi noi mai liniştiţi, fetele sunt mult mai liniştite.

“Îmi doresc să nu fie ultimul turneu final din cariera ei”

Mereu Cristina Neagu a fost parte importantă a acestei echipe şi se află la ultimul Mondial al carierei. Cum vedeţi naţionala fără ea?

– Nu vreau să mă întristez. Deocamdată ne bucurăm că este aici cu noi. Îmi doresc să nu fie ultimul turneu final din cariera ei. Îmi mai doresc minimum două. Turneul preolimpic şi de ce nu, turneul de la Paris.

Vă rezervaţi bilete la Paris?

– Da, sunt încrezătoare.

