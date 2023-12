Angelescu a vorbit sincer despre reacția fanilor Rapidului care i-au făcut mercenari pe jucători

Rapid și-a pus suporterii în cap după ce nu a reușit să își continue parcursul în Cupa României. Trupa lui Bergodi a remizat pe teren propriu contra CFR-ului și a ratat șansa de trece de faza grupelor.

Suporterii Rapidului pun presiune pe jucători

“Ce părere aveți de reacția suporterilor? Care i-au făcut mercenari pe jucători, i-au înjurat, i-au contestat? Nu a fost prea mare fericirea”, a fost întrebarea pe care moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, i-a adresat-o lui Victor Angelescu.

“Nu sunt ok cu nimic când se înjură pe cineva. Din punct de vedere al reacției, mă refer la mesaj, normal că nu e ok, dar să fim serioși, a fost o dezamăgire foarte mare. Știm că Rapid este obișnuită să meargă cât mai departe în Cupa României.

Și este al doilea an în care ieșim din grupe. Trebuie să îi înțelegem, nu are cum să fie pe placul lor mai ales că am anunțat că este un obiectiv. Sunt de acord cu supărarea lor. E normal, poate la nervi puteau să fie mai diplomați, dar îi înțeleg, am declarat că vrem să câștigăm Cupa României și nici nu am ieșit din grupă”, a declarat Victor Angelescu.

Rapid se va întări în pauza competițională

Din păcate pentru giuleșteni, Bergodi nu a reușist să găsească soluții eficiente în urma accidentărilor lui Rrahmani și Petrila. În urma ultimelor rezultate, Rapid a pierdut poziția a 3-a în Superliga.

“Nu sunt probleme cu salariile la Rapid. Sunt de foarte mult timp la zi, nu cred că se pune problema de rezultat. Avem discuții cu Cristiano Bergodi, dar primul cu care vorbește este Daniel Niculae. Nu a venit să ne ceară 5-6 jucători, avem o strategie comună a clubului”, a punctat Victor Angelescu.

“Asta vroiam să vorbesc cu tine, Victor, pentru că ne cunoaștem și știu că stai tot timpul și cauți jucători. Deci jucătorii care vor veni la Rapid vor veni la cererea și profilul jucătorilor pe care îi vrea Cristiano Bergodi.”, a spus Valeriu Răchită.

“Normal, el este primul care ne spune ce fel de jucător își dorește. Bergodi face parte din tot acest proces. Ne cere, e normal că ne spune care sunt pozițiile deficitare, noi venim cu anumite soluții, iar împreună alegem jucătorii”, a completat Victor Angelescu.

