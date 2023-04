Anghel Iordănescu îi ia apărarea lui Mutu după ce fanii i-au cerut demisia: „Și eu am pățit același lucru la Rapid”

Rapid a dezamăgit din nou în SuperLiga, La final, extrem de supărați pe jocul favoriților, care nu au mai câștigat de șase etape,

Adi Mutu, susținut de Anghel Iordănescu după ce fanii i-au cerut demisia: „Și eu am pățit același lucru la Rapid!”

Suporterii Rapidului au răbufnit după eșecul din Bănie și i-au cerut insistent demisia antrenorului Adrian Mutu, pe care îl consideră principalul vinovat de rezultatele proaste înregistrate în ultima vreme.

Nu toți oamenii de fotbal sunt însă de aceeași părere cu fanii giuleșteni. În apărarea lui Mutu a intervenit și fostul selecționer Anghel Iordănescu, care consideră că nimeni nu putea face mai mult cu actualul lot de jucători.

„Tata Puiu” îl înțelege perfect pe „Briliant” prin ce trece, deoarece și el a fost într-o postură asemănătoare în perioada cînd antrena Rapidul. Patron era George Copos, iar Anghel Iordănescu nu rezistat în Giulești decât trei luni, în perioada iulie – septembrie 2000.

„Am mai spus, Mutu are nevoie de sprijin, de susținere. Are nevoie de trei, patru jucători. Ce a fost de rezolvat, Mutu a făcut treabă. Pretențiile sunt mult mai mari, iar Giuleștiul nu se mulțumește cu prezența în play-off.

Sprijinul cel mai mare este transferul a 3-4 jucători, nu jucători de lot. Trebuie susținut. Ce a depins de el, a fost îndeplinit. Suporterii, sunt convins, că nu se mulțumesc doar cu o prezență în play-off.

Am trecut prin Giulești și am pățit același lucru. Îl înțeleg la ce presiune este supus. Conducerea trebuie să-i asigure condiții pentru a se bate la titlu. Acum nu are o echipă care să se bată la titlu.

Ca antrenor, nu mai ai nevoie de tupeu, ai nevoie de știință, de liniște și de jucători. Umilința trebuie să o ai și ca antrenor, și ca jucător”, a declarat Anghel Iordănescu la

Galeria Rapidului continuă să ceară demisia lui Adi Mutu: „Trebuie creat un șoc la echipă”

Suporterilor Rapidului nu le-a trecut supărarea nici a doua zi după înfrângerea cu Universitatea Craiova. În opinia sa, la echipă s-a instaurat debandada și e nevoie de un șoc.

„După șase meciuri fără victorie este și normal să cerem o schimbare. La Rapid, pe antrenor îl țin rezultatele. Au fost antrenori mari care nu au avut rezultate și au fost nevoiți să ridice mâna. La finalul meciului, după această înfrângere, am considerat că trebuie să cerem demisia.

După șase meciuri consecutive în care Rapidul nu a câștigat, cred că trebuie un șoc la echipă. Îi cerem public demisia lui Adi Mutu. Nu suntem mulțumiți de felul în care arată Rapidul. Nu joacă nimic.

Este o criză de rezultate, sunt șase meciuri fără victorie. Am ajuns la limitele noastre. O să strigăm «demisia» în continuare. Este debandadă. La Rapid nu mai sunt rezultate. Asta că suntem în play-off nu trebuie să ne-o repete ca la copii de grădiniță. La Rapid trebuie făcut un șoc, trebuie făcută curățenie, rapidiștii își pierd răbdarea”, a declarat Liviu Ungurean la