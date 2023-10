Anghel Iordănescu îi răspunde lui Gică Popescu: „Criticile sunt legate de mine!”

Fostul selecționer a mărturisit că relația cu Gică Popescu, în ciuda disputelor avute, este una foarte bună și că reproșurile transmise fiului său nu sunt fondate, spunând că este uimit de felul în care „Baciul” s-a manifestat.

Anghel Iordănescu îi răspunde lui Gică Popescu

Anghel Iordănescu i-a răspuns lui al naționalei la adresa lui Edi Iordănescu: „Rămân uimit de modul cum se manifestă unii oameni.

Eu nu acceptam criticile când eram selecționer, el e acceptat. Sincer, nu-mi convin. I-am chinuit prea mult la antrenamente, le-am făcut ceva?

Sunt oameni de fotbal care au produs perfomanțe, care au dreptul la opinie. Nu sunt de acord cu jignirile, insinuările, nu sunt de acord cand sunt meciuri în calup să te năpustești asupra jucătorilor”.

„Relația cu Gică Popescu este una foarte bună!”

„Sincer, relația este una foarte bună cu Gică Popescu. Chiar dacă am fost la un moment într-o ruptură, chiar dacă la un moment dat avea reproșuri la adresa mea și eu la adresa asta.

Eu nu cred că criticile sunt legate de mine. A fost o poveste lungă și nu vreau să reiau această discuție. Fiecare dreptul la o opinie, dar asta nu înseamnă ca asta este cea mai bună”, a , la TV .

„Eu personal am un anumit punct de vedere cu selecționerul față de un jucător, dar niciodată, nu l-am convins să-și schimbe decizia”, a mai spus Anghel Iordănescu.

Ce a spus Gică Popescu despre Edi Iordănescu

„Noi creăm situații după ureche! Nu am absolut nimic cu Edi Iordănescu sau cu familia lui, diferența e că eu știu ce înseamnă echipa națională, el nu știe.

Mereu am susținut echipa națională, dar nu am cum să vin la televizor și să aplaud că noi facem un egal cu Belarus. Are cele mai proaste rezultate într-o grupă cu adversari atât de slabi! Nu am pierdut niciun meci, sper să nu pierdem niciun meci până la final”, și-a .

„A fost un joc modest, chiar dacă am avut o posesie de 64%. În afară de ocazia lui Stanciu, nu-mi aduc aminte să fi avut vreo ocazie importantă timp de 95 de minute.

Senzația mea e că toate situațiile pe care le-am avut au venit ca urmare a calității individuale a jucătorilor, nu ca urmare a unor idei de joc”, a mai spus Gică Popescu, la finalul meciului cu Belarus.