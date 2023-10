Anghel Iordănescu, răspuns la „Care e adevărata Steaua?”. Chipciu a fost taxat

Anghel Iordănescu a fost pe Ghencea la meciul care La final, „Generalul” a stat de vorbă cu jurnaliștii, care i-au pus cea mai dificilă întrebare: „Care e adevărata Steaua?”.

Anghel Iordănescu a dat verdictul. Care este adevărata Steaua

Înainte să dea verdictul, fostul selecționer a comentat declarațiile lui și care consideră că FCSB este continuatoarea echipei legendare a roș-albaștrilor.

„Îmi pare rău de declarațiile pe care le-a făcut Chipciu, un băiat echilibrat, un băiat inteligent. Probabil a fost un moment în care a vrut să le răspundă suporterilor care l-au șicanat.

El e un băiat educat. E greu ca eu să hotărăsc sau să decid care e Steaua. Asta trebuie s-o hotărască justiția, trebuie să se hotărască la Curtea de Apel.

Până la urmă, trebuie să înțelegem cu toții că Steaua e cea care joacă pe ‘Steaua’. Restul, e doar polemică”, a fost răspunsul lui Anghel Iordănescu.”, a declarat Anghel Iordănescu, după CSA Steaua – FC Argeș 3-1.

Alexandru Chipciu a bătut în retragere, dar CSA Steaua cere suspendarea fotbalistului

CSA Steaua e foc și pară după afirmațiile pe care le-a făcut Alex Chipciu, în ciuda faptului că, după FCSB – U Cluj 2-2, căpitanul „șepcilor roșii” și-a schimbat discursul.

„Am jucat aici (n.r. – la FCSB), iubesc oamenii care sunt aici, am trăit momente alături de ei. Am primit mesaje de la suporterii de la CSA cum că sunt pro-PSD, că sunt nu știu cum.

Ideea e că am fost și eu în Peluza Sud, la meciurile din Champions League. Mi s-a părut deplasat să mă faci mizerie, sclav, în condițiile în care nu am vorbit niciodată rău de ei, ba din contră, am zis că sunt o peluză frumoasă.

E puțin cam mult să mă înjuri. E deplasat, la fel a fost și reacția mea. A fost puțin penibil din partea mea să zic de jucătorii de acolo. Îi respect pe jucătorii de acolo.

Despre echipament am zis ce am zis. M-a sunat și Lovin și mi-a zis de echipament. Îmi cer scuze jucătorilor. Le-am dat mesaje și lor și le-am zis că nu sunt genul ăsta, chiar dacă sunt foarte enervant pe teren, dar în viața de zi cu zi nu mă cred deasupra cuiva.

Mă știu cu Enceanu, cu Chipirliu. Le doresc succes și lor și celor de la FCSB”, a declarat Alexandru Chipciu, la finalul partidei de pe Național Arena.