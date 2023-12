Anghel Iordănescu știe unde a pierdut Rapid calificarea în Cupa României Betano: „Era un obiectiv important”

Fostul selecționer a spus că echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut calificarea în Cupa României Betano la meciul din deplasare cu CSA Steaua, scor 0-0, partidă la care giuleștenii au folosit mai multe rezerve.

Anghel Iordănescu știe unde a pierdut Rapid calificarea în Cupa României Betano

Anghel Iordănescu a fost prezent la meciul din , scor 0-0, vorbind despre partida la care giuleștenii au pierdut de fapt calificarea.

„Eu cred că Rapid a pierdut calificarea la meciul cu CSA Steaua pe Ghencea. Cred că era un obiectiv important pentru Rapid, aşa cum şi pentru CFR Cluj era important.

În ceea ce priveşte jocul, prima repriză a fost echilibrată, iar Rapid a dominat în a doua. Poate şi merita să câştige”, a mai spus Anghel Iordănescu, la finalul meciului.

Și Cristiano Bergodi are aceeași părere

și consideră că Rapid a pierdut calificarea la meciul cu CSA Steaua, la fel cum a spus și Anghel Iordănescu: „Suntem dezamăgiți, dar ce putem să facem. Am întâlnit o echipă foarte bună, nu am pierdut aici calificarea. Am încercat să vin de pe bancă cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Nu știam rezultatele, îmi spune cineva de pe bancă, dar mă gândeam doar să dau indicațiile și să facem lucruri pozitive pe teren. Am ratat un obiectiv, acum obiectivul din campionat rămâne. Campionatul e lung și vrem să rămânem acolo sus”.

„Am avut și noi situațiile noastre bune, a apărat bine și portarul lor. Am putut marca, dar nu a fost să fie. Jucătorii au luptat, nu poți să le reproșezi ceva.

Calificarea nu a fost pierdută astăzi, a fost pierdută la alt meci. În acest moment nu avem un moral foarte bun, am avut înfrângerea cu U Cluj, când aveam șanse să ajungem pe locul doi.

Am încercat, dar nu suntem într-o perioadă așa de bună, am făcut tot ce am putut face împotriva unei echipe bune precum CFR Cluj”, a mai spus Cristiano Bergodi.