Ania Caill, sportiva interzisă de Federație la JO Beijing, se gândește să nu mai reprezinte România: “Așa nu se mai poate!”. Exclusiv

Scandal cu repetiție înaintea competițiilor importante între Federația Română de Schi și Biatlon și Ania Caill, singura sportivă care reprezintă România în probele de viteză din Cupa Mondială de Schi Alpin.

Ania Caill se gândește să nu mai reprezinte România după ce i s-a refuzat prezența la JO de la Beijing

Deși și-a obținut dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Beijing, Federația refuză să o treacă pe listă. Nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, un scenariu similar fiind și în 2021 înainte de Campionatele Mondiale de la Cortina D’Ampezzo, când FANATIK , sau la Jocurile Olimpice din 2018, de la Pyeongchang.

Ania Caill este o schioare în vârstă de 26 de ani, născută în Franța, la Limoges. Ea reprezintă România din 2012, însă în lumina ultimelor evenimente ar putea fi ultimul sezon în care concurează “sub tricolor”, susține antrenorul sportivei, Ioan Achiriloaie.

Antrenorul sportivei: “Nu ia locul nimănui, nu avem nevoie de banii Federației”

Ioan Achiriloaie a vorbit pentru FANATIK despre acest caz spunând că sportiva a ajuns la capătul răbdării, însă are încredere că lucrurile se pot schimba până la final și sportiva să poată fi acceptată să participe la Jocurile Olimpice:

“Este o nouă decizie aberantă a Federației. Este greu de înțeles și de explicat cum poți să îi interzici celui mai bun sportiv care reprezintă România în probele de viteză să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing, acolo unde a obținut calificarea.

Nu ia locul nimănui, nu avem nevoie de banii Federației, care oricum nu ne ajută cu nimic din punct de vedere financiar. Vrem doar să i se permită să concureze la Jocurile Olimpice sub steagul României.

“În acest an va mai reprezenta România, însă din sezonul viitor nu știu ce se va întâmpla”

În acest an va mai reprezenta România, însă din sezonul viitor nu știu ce se va întâmpla. Așa nu se mai poate și nu știu ce va face Ania, dar este posibil ca în viitor să nu mai reprezinte țara noastră.

Federația de la noi tot avansează ideea că Ania este slabă și că nu și-a îmbunătățit rezultatele de-a lungul timpului. O mare minciună. Dacă tot este atât de slabă, de ce federația internațională o sponsorizează cu deplasările pentru majoritatea etapelor de Cupa Mondială, dar și cu echipamentul?

“Încă mai e timp să se regleze situația și sper să se facă ceva”

Noi am trimis memoriul și către Ministerul Tineretului și Sportului și către Comitetul Olimpic și Sportiv Român în care am atras atenția asupra acestei situații. Nu am primit niciun răspuns până acum. Încă mai e timp să se regleze situația și sper să se facă ceva, astfel încât Ania Caill să poată participa la Jocurile Olimpice”, a spus Ioan Achiriloaie pentru FANATIK.

Ania Caill are avantajul de a putea lua startul în patru probe la Jocurile Olimpice: coborâre, Super-G, slalom uriaș și combinată alpină. În acest moment, sportiva se află pe locul 102 mondial, după ce, în weekend, a participat la etapele de Cupa Mondială de la Zauchensee, acolo unde a încheiat pe locul 45 la Super G și 43 la coborâre.

Reacția Federației: “Dacă v-ați uitat pe rezultate, e clar pentru toată lumea”

De cealaltă parte, Puiu Gaspar, secretarul general al Federației Române de Schi și Biatlon, dezvăluie faptul că Ania Caill nu este pe lista României pentru Jocurile Olimpice din cauza rezultatelor slabe:

„Dacă v-ați uitat pe rezultate, e clar pentru toată lumea. Ania Caill are 26 de ani, a participat la două ediții de Jocuri Olimpice și la trei Campionate Mondiale unde, la probele pe care le practică, coborâre și Super-G, ori a ieșit de pe traseu, ori a terminat ultima.

La Cupele Mondiale a fost la fel. Rezultatele de săptămâna trecută, de la Zauchensee, au redat clar nivelul ei de pregătire: la coborâre a terminat pe ultimul loc, ca și la Super-G.

“Nu are nimeni nimic cu ea. Nivelul de performanță spune că, după 10 ani, nu și-a depășit condiția”

Ania vorbește de secunde, de punctele pe care le acumulează. Da, fiindcă ea concurează la campionate naționale de juniori sau competiții ale Federației Internaționale, dar de slabă calitate.

Nu are nimeni nimic cu ea. Nivelul de performanță spune că, după 10 ani, nu și-a depășit condiția. Noi vrem să mergem pe strategia făcută de Federație. Împreună construim pentru viitor, cu tineri”, a spus Gaspar pentru .

Scrisori de susținere pentru sportiva din România din partea numelor mari din schiul alpin

În apărarea sportivei au sărit mai multe nume grele din schiul alpin, care au semnat scrisori de susținere pentru Ania Caill. Printre ei se numără antrenorii echipelor de Cupa Mondială a Germaniei, Suediei sau Austriei.

“Am făcut tot ce era posibil să fiu inclusă pe listă, fiind de departe cea mai buna româncă”

La Jocurile Olimpice de la Pyenogchang, din 2018, Ania Caill a încheiat pe locul 36 în proba de Super-G și pe locul 28 la coborâre. În urmă cu câteva zile Ania Caill a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care nu își ascunde dezamăgirea față de decizia Federației:

„Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am făcut tot ce era posibil să fiu inclusă pe listă, fiind de departe cea mai buna româncă. Am depus o cerere la Tribunalul de arbitraj sportiv din Lausanne (TAS), sperând să îmi găsesc dreptatea.

Din păcate și din mare surprindere, Federația română de schi biatlon nu recunoaște competența lor, cererea mea fiind respinsă tocmai din motivul ăsta, pentru că statutul lor nu permite.

“Eu sunt singura realmente calificată, datorită performanțelor mele, care m-au proiectat în top 100 mondial”

Așa că FRSB nu m-a adăugat pe lista de preînscrieri pentru Olimpiadă și a decis să facă un trial pentru sportivi aflați pe această listă. Țin să reamintesc că sportivii aflați pe listă nu au nici un criteriu de calificare internațional, au numai punctajul minim, care le permite să ocupe acel loc de națiune care există pentru țările mici.

Eu sunt singura realmente calificată, datorită performanțelor mele, care m-au proiectat în top 100 mondial. Eu nu am fost pe lista extinsă, așadar nu am avut voie sa particip la acest trial.

Sportiva “calificată” după trial (n.r. Maria Constantin) poate participa la Olimpiadă numai la două probe, slalom și urias (eu aș fi avut dreptul să particip la 4 probe). Nu are nicio experiență în Cupa Mondială și nici măcar în Cupa Europei. A participat la un campionat mondial, unde a ajuns la +26 de secunde în uriaș și +22 în Slalom”, a scris Ania Caill.

se desfășoară între 4 și 20 februarie. Cu două săptămâni înainte de startul competiției, Ania Caill și echipa ei duc o luptă contracronometru în speranța că i se va permite participarea.