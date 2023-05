Annes împlinește 46 de ani: “Pusesem la cale o nuntă cu peste 400 de invitați”

Annes Annes împlinește 46 de ani și ne dezvăluie planurile ei da căsătorie cu jumătatea ei. Prima tentativă s-a soldat cu un eșec, din cauza pandemiei. Atunci Annes, împreună cu Dan Anghel, iubitul ei, puseseră la cale o nuntă cu 400 de invitați.

Annes: “Cred că o să reușim, curând, să facem o ‘tentativă cu finalitate’ ”

Annes împlinește astăzi 46 de ani. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață își aduce aminte de cum s-a ascuns sub pat la prima ei petrecere.

ADVERTISEMENT

Având alături doi frați, Annes recunoaște că a fost mai băiețoasă și că la școală a evitat să mai copieze după ce și-a uitat fițuica în teză. Cunoscuta cântăreață își aduce aminte de prima iubire și ne povestește cum i s-au rupt pantalonii, pe scenă, la un concert. Annes recunoaște că gătește de nevoie, doar ca să mănânce sănătos și ne povestește despre planurile de căsătorie, după 26 de ani de relație cu iubitul ei.

Care e primul lucru pe care îl face artista de ziua ei de naștere

La mulți ani, Annes. Cum te simți la 46 de ani?

-Mulțumesc, mulți să fie! Ziua mea de naștere, 26 mai, este ziua în care simt că mă nasc din nou. În fiecare an simt că devin și mai conștientă, mai entuziastă, mai curioasă și deschisă pentru acest miracol numit viață. Vreau să îmbrățișez noile experiențe sau să aprofundez ceea ce am descoperit deja. Este ziua în care primul lucru pe care-l fac este să o sun pe mama mea să-i mulțumesc pentru că mi-a dat viață. Și pentru iubirea profundă cu care m-a crescut și pentru conexiunea magică care există între noi.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Ce este pentru mine va veni la timpul potrivit”

Ai vreun vis neîmplinit încă?

-Îmi place să cred în general că visurile care nu sunt materializate în plan real înseamnă că sunt încă la ‘încolțit’, sau sunt pe care să rodească. Știu doar că trebuie hrănite cu energia noastră ca o sămânță a unei plante. Important este să visam cât mai mult și ceva, ceva o să răsară. În plus, o chestie pe care am dobândit-o de ceva timp, nu mă atașez de visuri sau rezultat. Ce este pentru mine va veni la timpul potrivit.

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-Ca și acum, nu îmi plăcea să țin neapărat o petrecere, dar la insistențele familiei mă sărbătoream cu toți colegii și cu toate cele. Cadourile erau de-ale copilăriei, păpuși, haine, biciclete, costume de personaje de povești (făcute chiar de mama). Multe casete audio cu muzică și multe cărți.

ADVERTISEMENT

“M-am ascuns sub un pat unde m-am strecurat pe burtă”

Ai vreo amintire de ziua ta?

-Da, de la 6 ani, când mama mi-a făcut o surpriză și mi-a chemat toți colegii de clasă acasă. Iar mie, cum nu-mi plăceau surprizele, cu prima ocazie am profitat și m-am ascuns sub un pat. M-am strecurat pe burtă, fiind un loc extrem de îngust. O revăd și acum pe mama aplecată pe genunchi, încercând să mă convingă să ies.

Am avut același sentiment într-un an când mai mulți artiști, colegi de breaslă, mi-au planificat în secret petrecerea de ziua mea. A fost cât pe ce să le fac eu lor surpriză și să fug, în momentul când s-au năpustit peste mine în locația unde fusesem atrasă.

ADVERTISEMENT

“La 20 de ani acordam mai multă încredere celorlalți”

Cum era Annes la 20 de ani și cum este acum, la 46? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

-La 20 de ani acordam mai multă încredere celorlalți oameni și mai puțin mie. Acum este invers. Cred că asta am ‘câștigat’ de fapt, mi-am recuperat încrederea în propria persoană și cumva am devenit conștientă de propria valoare. Conștientă de faptul că fiecare dintre noi este unic, special și de aici pornește totul. Iar la capitolul ‘pierderi’ declar pierdute: o parte din timiditate, o bucată serioasă de ego, orgolii, atașamente, frici, griji, gânduri în plus și lista continuă.

ADVERTISEMENT

Cum te simți în casă nouă? Care este cel mai scump obiect de mobilier pe care l-ați achiziționat?

– te simți că într-un corp nou, de body building, mai puternic, mai încrezător. Iar în momentele în care stai și privești atent în jur îți dă cu bucurie că experimentezi confortul și liniștea, după atâta efort și muncă. Ca piesă de mobilier ar fi masa de dinning, care are peste 100 kg din lemn de măslin încastrat în rășină epoxidică. Clar de o valoare sentimentală și materială mare, pentru că ne-a fost dăruită, ca un cadou de casă nouă, de niște prieteni dragi.

Planuri de căsătorie: “Pusesem la cale o nuntă cu peste 400 de invitați”

Ești împreună cu iubitul tău, Dan Anghel, de 26 de ani. Vă mai căsătoriți vreodată?

-Am avut o ‘tentativă’ de a ne căsători în 2020, dar ne-a ‘salvat’ (râde). Pusesem la cale o nuntă cu peste 400 de invitați organizată în vreo 2 luni. Cred că o să reușim, curând, să facem o ‘tentativă cu finalitate’ mai ales că acum ne-am schimbat optica. Ne-am gândit să optăm pentru o ceremonie și o petrecere mică în afara țării. Pe o plajă, pe un munte sau într-o pădure undeva într-un colț de lume. Dacă nu reușim, rămânem veșnic iubiți necăsătoriți, liberi și neconstrânși.

Care este cea mai importantă calitate a iubitului tău?

-De departe calitatea lui principala este simțul umorului. Viața cu el e cu veselie și bună dispozitie în cea mai mare parte a timpului.

Cum reușiți să aplanați conflictele? Cine cedează primul?

-Cu haz de necaz și apel la calm și înțelepciunea de care dispunem la momentul respectiv, reușim să traversăm toate situațiile de criză. Ce-i drept suntem destul de asemănători pe ideea că simțim la fel, gândim la fel. Nu ne ‘ciocnim’ prea des, iar când se întâmplă de cedat, cedează fiecare dintre noi, după caz. Supărarea nu prea se ține de noi.

“Ce am ratat atunci, am mai recuperat pe parcurs”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-În mare parte a fost o copilărie fericită chiar dacă a fost cu mai puțină joacă și mai mult studio. Aveam multe activități extrașcolare pentru acea vreme, lecții de pian, chitară, mandolină, dans modern. Însă ce am ratat atunci, am mai recuperat pe parcurs.

Singurele nebunii mai de speriat erau acelea în care mă cățărăm în cei mai mari copaci și nu mai reușeam să mai și cobor. Știu că eram destul de curajoasă și ușor băiețoasa având doi frați mari de care mă ținem scai toată ziua. Libertatea și preocupările lor mi se păreau mereu atrăgătoare.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Mama era confesoarea noastră a tuturor, cred că și tata tot ei i se confesa (râde).

“În liceu eram când timidă când rebelă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cea mai rebelă?

-În liceu eram când timidă când rebelă, ambele sau după caz. Fiind în paralel cu liceul și elevă a Școlii de arte, secția canto muzică ușoară, aveam tot felul de activități, concursuri, festivaluri, spectacole și asta mă punea în toate posturile.

“Din lipsă de experiență am uitat-o chiar între foile de teză predate profesoarei”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, prima dată la o teză de matematică în școală generală pentru care îmi pregătisem o fițuică. Dar, din lipsă de experiență, am uitat-o chiar între foile de teză predate profesoarei. Fiind o elevă cu note foarte bune am scăpat doar cu o mustrare dar care a fost atât de rușinoasă, încât mult timp m-am ținut departe de tentativa de a copia. Am ‘recidivat’ timid deabia prin liceu.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-La grădiniță am avut un ‘crush’ pentru un băiețel care știu că mă plăcea și el pentru că-și împărțea cu mine toată ciocolata.

“Pe la 16 ani am început să câștig serios din muzică”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani câștigați au fost prin copilărie, pentru că părinții și bunicii ne dădeau tot felul de joburi, mai ales vara. Eram plătiți chiar binișor și eu și frații mei. Pe la 16 ani însă am început să câștig serios din muzică. Cântam la spectacole sau concursuri unde câștigam premii în bani pe care îi reinvesteam, bineînțeles, tot în muzică.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-Muzica m-a atras dintotdeauna pentru că mă făcea fericită, mă jucam cântând. Mă distra, era ceva ce făceam cu mare bucurie și ușurință și foarte devreme am știut că asta va fi drumul meu.

“Mi s-au crăpat pantalonii ce erau dintr-un material de lac” își amintește cunoscuta cântăreață

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă?

-Da, foarte multe. Spre exemplu, într-un turneu național, la unul dintre spectacole mi s-au crăpat pantalonii ce erau dintr-un material de lac. Altă dată mi-a cedat fermoarul ce era poziționat pe întreg spatele rochiei. Dar de neuitat a fost cum am rămas înțepenită cu tocul unei cizme în spațiile din podeaua scenei, timp de patru minute ‘eterne’.

Îți place să gătești?

-Nu pot să spun că îmi place, e ceva necesar mai ales atunci când vrei să te ții de un plan alimentar sănătos. A mânca sănătos înseamnă simplitate și combinații ușoare, așa că îmi iese foarte bine orice la grătar sau cuptor. Știu să fac bine niște paste de orez cu legume, fructe de mare.

“A fost cea mai neagră perioadă din viața mea”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Atunci când tata a plecat dintre noi a fost cea mai neagră perioadă din viața mea. Au trecut deja opt ani de atunci. Când pierzi un suflet drag simți ca și cum ceva te sfâșie, te spargi în bucățele și nu știi cum să te mai aduni de pe jos. Asta s-a întâmplat și cu mine.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Nu știu în ce măsură frumusețea îți poate crea un avantaj. Știu însă că, întotdeauna, din respect pentru public și scenă, am încercat să am un aspect cât mai plăcut. Iar prezența și personalitatea mea să inspire frumusețe și bunătate.

“Nu repet greșelile, fac altele noi”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-În general nu repet greșelile, fac altele noi (râde). Încerc să dau start și de la capăt în fiecare zi, cu mai multă încredere în vocea interioară care a fost de multe ori cel mai bun ghid.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Lansarea unui nou album, cel de-al IV-lea, pe care o să-l finalizez cu cele trei piese la care am lucrat de la începutul anului.