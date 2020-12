Antrenor-surpriză la Dinamo! E din conducerea clubului, fost jurnalist și are licență Pro! Video

În mare criză de bani și efectiv, Dinamo poate numi un antrenor-surpriză aflat la… îndemână! Face parte (încă…) din conducerea clubului și are licență Pro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Pitești, în victoria cu 1-0 în fața „Campionilor” de la FC Argeș, obținută grație unui gol fabulos înscris de Juan Camara, Dinamo a fost condusă de pe banca tehnică de Ionel Gane, „secundul” plecatului Cosmin Contra, asistat la rândul lui, de această dată, de „secundul” Iulian Mihăescu.

Numai că Jerry Tersinio va pleca și el, așa cum vor pleca și stranierii care au mai stat preț de un meci și de doi bani speranță că se va întâmpla o minune și fantomaticul Pablo Cortacero va trimite banii-fantomă promiși de 1848 de ori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenor-surpriză la Dinamo! E din conducerea clubului și are licență Pro!

Cum spuneam, în conducerea, câtă a mai rămas să bântuie prin birourile mutate și ele de 1848 de ori de la Rin în Dorobanți, Dinamo are soluția unui antrenor-surpriză. Cu licență Pro, nu așa, interimar de umplutură.

Nume necunoscut până acum în fotbalul românesc, la fel ca și ceilalți „compañeros de España”, „soluția” se numește… Alex Couto Lago! Directorul general numit de dispărutul în ceață, nicio aluzie la… măgarul dispărut asemenea, Pablo CortaZero.

ADVERTISEMENT

Da, Alex Couto Lago are licența UEFA Pro. Da, Alex Couto Lago a antrenat. În Spania. A spus-o chiar el, atunci când a venit pe tauri mari la Dinamo. În plus, Couto este bine pregătit și pe partea teorectică: are un master în fotbal de la „Universidad del Mar de Murcia” și a scris 6 cărți despre fotbal, 4 fiind publicate, se „pregătește” a cincea.

„Sunt antrenor de fotbal cu licenţa UEFA Pro. Am antrenat la SD Ordenes, SD Compostela, Atlético Ribeira şi Atlético Coruña Montañeros. De asemenea, am colaborat cu numeroase publicaţii. În prezent, fac consultanţă şi lucrez cu diferite cluburi, dar şi cu antrenori” – Alex Couto Lago pentru institutofutbol.com. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Echipele amintite sunt echipe din ligile inferioare spaniole, Alex Couto Lago n-a reușit să le promoveze pe niciuna, dar nici nu le-a retrogradat. Altfel (încă) directorul general de la Dinamo este licenţiat în economie şi business la Universitatea din Santiago de Compostela.

Reperele fotbalistice ale lui Alex Couto Lago, de la jucător la meciuri de legendă

A predat chiar un curs de fotbal la Universitatea „Miguel de Cervantes” din Valladolid, a ținut prelegeri de specialitate la diferite cursuri sau masterate legate de didactica fotbalului, a colaborat din postura de comentator cu un post de televiziune spaniol, TVG2, la fel ca și cu câteva posturi regionale de radio iberice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A scris pentru ziarele „La Voz de Galicia”, „Diario Gara de Bilbao”, revistele „Training Fútbol” și „Negratinta”, precum și pentru diverse site-uri de sport spaniole și latino-americane.

„Reperul” său ca fotbalist este „olandezul zburător” Johan Cruyff, chiar dacă, spune Alex Couto Lago, „fotbalistul care a depășit limitele credibilității a fost Garrincha”.

ADVERTISEMENT

Meciurile pe care le recomandă oricui vrea să se… îndrăgostească de fotbal sunt finala Campionatului Mondial din 1974, Germania de Vest – Olanda 2-1, urmată de altă finală mondială, Brazilia – Italia 4-1, din Mexic 1970. Iar stadionul pe care ar trebui să-l viziteze orice iubitor de fotbal este „Centenario” din Montevideo.

Alex Couto Lago n-a fugit (încă…) după șeful lui, în Spania, este cazat la hotelul „Phoenicia” (parte din „marea” sponsorizarea obținută cu surle și trâmbițe de directorul de marketing Radu Birlică), ultrașii dinamoviști știu și camera, așa că poate „coborî” oricând „în iarbă”…

ADVERTISEMENT

Poate îl convinge Pablito CortaZero cu o majorare a salariului. Ce mai contează un zero la contract dacă oricum nu le vei plăti niciodată, no es así, señor campeón de las mentiras?