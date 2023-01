Antrenorul care l-a lansat pe Tavi Popescu în fotbalul mare, uimit cum l-a pierdut Craiova: „I s-a interzis să mai vină la antrenamentele mele”

Tehnicianul a recunoscut că a fost uimit, mai ales că a insistat și a vorbit cu Mihai Rotaru pentru a face tot posibilul ca Tavi Popescu să rămână în Bănie.

Adrian Iencsi este antrenorul care l-a lansat pe și a recunoscut că este uimit cum Universitatea Craiova l-a pierdut în ciuda insistențelor sale:

„Eu îl consider cel mai valoros fotbalist din România și nu o spun pentru că e MM lângă mine. Eu am crezut mult în acest jucător de când l-am văzut la Regal. Mi-a plăcut mult de-atunci. După, spre surprinderea mea, când mi-a fost oferit să vină la Craiova, am acceptat din prima să vină și a fost o trambulină pentru el.

Chiar nu știu de ce nu l-a oprit Rapidul și nu înțeleg de ce nu l-a oprit și Craiova, pentru că eu am insistat să îl semneze pe Octavian, iar domnul Rotaru mi-a spus că se va rezolva. De fapt, i s-a interzis să mai vină la antrenamentele mele și am fost supărat atunci.

I s-a oferit un salariu foarte mic, a fost sfătuit să nu mai vină la antrenamentele mele. Eu mi-am văzut de drumul meu, bineînțeles că Tavi a ajuns la FCSB”.

„El va fi om de bază și la națională, e un băiat serios și e foarte ambițios. Are niște calități pe care nu le vezi la mulți jucători.

Un minus? Nu știu, eu i-am mai spus, el știe, ar trebui să lucreze la jocul cu capul, să lucreze cu piciorul stâng, chiar dacă știe să șuteze bine și să centreze. O să mai aibă și perioade slabe, nu trebuie să dăm în el, trebuie să îl protejăm”, a mai spus Adrian Iencsi, la TV .

„Ultimul flash a fost bun! Mutu a avut alte calități, era un marcator excepțional. Din jucătorii de atac, îi scoatem pe Mutu și pe Adi Ilie, vorbesc de ultima perioadă a României.

Se împlinesc 30 de ani de când l-am descoperit pe primul jucător de valoare din cariera mea, acela fiind Florin Cernat.

Niciunul de atunci nu se apropie de Octavian Popescu. Dacă acum îl iei și îl duci la Barcelona sau Manchester City, e de-acolo. Are tot, nu-i lipsește nimic.

Eu cred că dacă Octavian poate ajunge la o echipă foarte bună, poate da un randament bun”, a mai spus și MM Stoica.

„Am plecat de la 10-11 ani de-acasă!”

despre viața sa și a povestit cum și-a început cariera și cum a reușit să se facă remarcat: „Am plecat la 10-11 ani de-acasă, a fost grea adaptare, am fost strânși la internat. S-a făcut ca o familie acolo, aveam fiecare grijă de noi. Suntem și acum o familie!

Vreau să mă gândesc mai mult la fotbal acum. Domnul Iencsi m-a ajutat mult la Craiova, acolo cred că a fost rampa mea de lansare. Trebuie să tragi cât mai tare pentru a face un lucru bun în viață. Știam că fac ceva mai bun în viață și am zis că vreau mai mult, știam ce pot”.

„Când eram mic numai despre Steaua se vorbea, veneam la meciuri și mă gândeam cum e să joci cu fani în tribune și s-a îndeplinit visul meu. I-am cerut tricoul lui Pintilii la un Steaua-Astra, dar nu mi l-a dat. Acum îl am de vreo șase luni. Am plâns de bucuri la golul lui Planic cu CFR Cluj.

Eu sunt mai rușinos și nu mi-a venit să cred când am fost chemat la prima echipă. Nu suport să pierd, eu vreau să fiu cel mai bun, să câștig mereu și când vedeam că nu joc, că nu mai câștigă echipa nu mi-era foarte bine mental. Eu mi-am pus niște lucruri în minte și cred că e fix cum mi-am dorit, fix cum am spus când eram mic”, a mai spus Tavi Popescu.