Cum a reușit Octavian Popescu să treacă peste pasa proastă de la FCSB: ”Trebuie să fiu mai liniştit la cap”

”Perla” lui Gigi Becali este într-o revenire clară de formă și a fost inclus la final de 2022 într-un top al sub 21 de ani la nivel mondial.

Motivele pentru care Octavian Popescu nu mai reușea la FCSB meciurile bune din sezonul trecut

Pe finalul acestui an Octavian Popescu a avut din nou evoluții apreciate de toată lumea, iar puștiul lui FCSB a mărturisit faptul că toată această schimbare a venit de la derby-ul cu Rapid, când .

”Dacă fac un meci prost, deja încep cu gânduri. Ce fac… Acum, pe final, m-am dezgheţat la minte să nu mai pun problema dacă am făcut un meci prost. Puneam presiune.

Acum nu mai pun… Acum sunt foarte relaxat, începusem să intru foarte crispat la meciuri. Acum intru pe teren, sunt relaxat şi fac ce trebuie şi s-a văzut în ultimele meciuri.

De la meciul cu Rapid, am zis hai să mă concentrez la meciul ăsta că aflasam că o să joc titular, din prima. Am zis hai să încerc să fiu ca înainte, să fiu dezinvolt, să nu mai am emoţii şi mi-a reuşit”, a declarat Tavi Popescu, pentru .

Puștiul minune cere ca tinerii fotbaliști să fie ajutați mai mult

Tânărul fotbalist de la FCSB și-a dat seama că pentru a ieși din pasa neagră și a reveni la forma care l-a propulsat printre favoriții lui Gigi Becali va trebui să nu mai asculte toate criticile care i se aducă după un joc mai puțin reușit.

”Jucătorii din ziua de azi trebuie ajutaţi mai mult, nu să mergem să ne luăm de ei. Eu spun că toţi jucătorii tineri din România ar avea nevoie de mai multă susţinere din partea oamenilor care au făcut fotbal.

Fix înainte de meciul cu Rapid, fix atunci am început să mă uit şi mi-am dat seama că pot şi pot mai mult, dar trebuie să fiu mai liniştit la cap, să nu mai bag în seama pe toată lumea şi să-mi văd de treaba mea. Când trebuie să intri pe teren, trebuie să fii 100% concentrat”, a spus Tavi Popescu.

După ce în finalul sezonului trecut vorbea despre cifre amețitoare de 50 de milioane de euro pentru transferul lui Octavian Popescu, Gigi în momentul care puștiul nu a mai avut evoluții la fel de bune și chiar l-a criticat vehement.

