Antrenorul lui Viking amenință că va „parca autobuzul” la returul cu FCSB: „Echipa noastră e mai bună pe sintetic”

FCSB are șansa a doua la calificarea în grupele UEFA Europa Conference League. și e condamnată să bată la Stavanger. Morten Jensen (42 de ani), antrenorul norvegienilor, amenință că va „parca autobuzul” pe SR-Bank Arena.

Viking amenință că se va apăra cu toate liniile la returul cu FCSB

Viking – FCSB e programat joi, 25 august, de la ora 20:00. Înainte să dea piept cu roș-albaștrii, norvegienii au eliminat-o în preliminarii pe Sparta Praga (0-0, 2-1) și pe Sligo Rovers (5-1, 0-1).

ADVERTISEMENT

După turul de pe Național Arena, Morten Jensen e încântat de victorie, având în vedere că echipa sa a fost dominată total de FCSB. Totuși, antrenorul lui Viking și-a avertizat echipa, care t în grupele UEFA Europa Conference League.

„Era cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține astăzi. Sunt foarte fericit. A fost o arenă foarte grea, Steaua (n.r. FCSB) are o echipă foarte bună, am fost dominați în multe momente, dar am fost capabili să plecăm cu o victorie. Cred că am primit mai mult decât meritam în seara asta.

ADVERTISEMENT

Cred că șansele sunt în continuare 50-50. Totul se va juca în Norvegia. Steaua are o echipă cu calitate, meciul încă este deschis în Norvegia.

Jucătorii mei au alergat încontinuu, au sângerat, au avut crampe. A trebuit să ne folosim toată energia pentru a obține o victorie aici. Jucătorii din defensivă au fost niște eroi. Un singur lucru trebuie să facem bine în Norvegia: să ne apărăm”, a declarat Morten Jensen, după FCSB – Viking 1-2.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nordic este încrezător că Viking va ține mai mult de minge în manșa secundă de pe propriul teren, fiind obișnuită cu suprafața artificială de pe SR-Bank Arena.

„Suntem obișnuiți la sentetic, echipa noastră este mai bună pe sintetic. Sperăm să putem ține mai mult de minge, decât am făcut-o astăzi pe iarbă, dar nu cred că e un avantaj. Ar trebui să se simtă confortabil”, a mai spus Jensen.

ADVERTISEMENT

După 18 etape scurse din Eliteserien, Viking este pe locul 5 în campionat, cu 29 de puncte, la 13 lungimi de liderul Bodo/Glimt.