Antrenorul Parmei, pus la zid din cauza lui Dennis Man și Valentin Mihăilă: ”Nu am fost de acord”

Antrenorul Parmei, Roberto D’Aversa, este pus la zid pentru modul în care îi folosește pe Dennis Man și Valentin Mihăilă, cei doi jucând câte o repriză în meciul cu Inter Milano.

Man a fost titular în eșecul cu liderul din Serie A, dar a fost schimbat la pauză cu Mihăilă, după ce s-a resimțit în urma unui contact mai dur cu un adversar.

Folosit pentru primată în primul ”11”, fostul jucător de la FCSB a lăsat o impresie bună presei din Italia, în ciuda faptului că nu a fost folosit pe poziția sa preferată.

Dennis Man și Valentin Mihăilă, cauzele criticilor primite de antrenorul Parmei

Surprinzător, Roberto D’Aversa a decis să-l titularizeze pe Dennis Man în partea stângă a atacului și nu în dreapta cum juca la FCSB, iar acest lucru i-a adus critici antrenorului Parmei din partea lui Ionuț Badea, fostul secund de la naționala României considerând li că Valentin Mihăilă ar merita să joace mai mult.

”Este evidentă această creștere de formă a lui Mihăilă. Se descurcă și pe spații restrânse, nu doar pe spații mari. Man a intrat în stânga. În mod normal intră în partea cealaltă, sa zicem inversat.

O strategie cu care nu am fost de acord, am înțeles-o până la urmă, dar nu am fost de acord cu ea. Sunt convins că Man ar fi dat un randament mult mai bun în partea în care era obișnuit să joace”, a declarat Badea la Pro X.

Man, ghinion teribil la primul meci ca titular

”De pe acest post a fost adus de la FCSB, atacant lateral dreapta a jucat și nu partea stângă. Oamenii ăia lucreză cu ei și îi știu mai bine. Sincer să vă spun, Mihăilă îmi place din ce în ce mai mult și ar trebui să aibă mai multe minute”, a încheiat fostul secund de la naționala României.

Cea mai mare problemă pentru Dennis Man nu a reprezentat-o forța ofensivă a adversarilor, ci duritatea apărătorilor. În minutul 27, atacantul român s-a ciocnit de Alessandro Bastoni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După ciocnirea de la jumătatea reprizei, Dennis Man a fost scos din teren în repetate rânduri, pentru a primi îngrijiri medicale. În cele din urmă, fostul vârf al lui FCSB a fost scos din teren la pauză, iar în locul său a intrat Valentin Mihăilă.

