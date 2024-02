Anunț de ultimă oră din partea CNCD în cazul lui Dorinel Munteanu! Ce sancțiune poate primi după derapajul rasist

Antrenorul echipei Oțelul Galați, Dorinel Munteanu, a încercat să explice că folosirea expresiei ”bronzați” când s-a referit la o parte a suporterilor Rapidului nu are legătură cu rasismul.

”Dacă vă uitați la interviu și la domnișoara care a luat interviul, mi-a spus de câțiva suporteri care au fost în spatele băncii de rezerve și tot meciul mi-au aruncat tot felul de vorbe rele și m-au provocat.

Nu cred că ‘sunt bronzați’ e o formulare rasistă, dar mai grele sunt cuvintele care mi s-au adresat mie. Am fost și la arbitrul de rezervă să scrie în raportul de meci acest lucru.

Am apreciat fanii Rapidului, dar să mă ierte Dumnezeu, aceste specimene care au fost în spatele băncii de rezerve nu fac cinste acestui club. Acei oameni, 3, 4, 5, 10, și-au arătat răutatea. După ce am marcat golul au aruncat cu sticle de whiskey. Ăsta e respectul pe care îl au ei pentru mine și pentru tot ceea ce am făcut în fotbalul românesc”, a declarat Dorinel Munteanu, la .