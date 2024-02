Anunț important despre Superliga Europei! Juan Laporta susține că alte 15 cluburi vor să participe

🚨🏆 Joan Laporta: “These clubs have already agreed to the Super League”.

“Inter, Milan, Napoli, Roma, Olympique Marseille, Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Club Brugge and all Spanish clubs except Atlético Madrid”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)