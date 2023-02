Anunț oficial despre transferul golgheterului Daniel Paraschiv. „Avem două oferte pe masă. Una e de la Mircea Lucescu”. Video exclusiv

Daniel Paraschiv este golgheterul celor de la Hermannstadt în acest sezon din SuperLiga, cu 10 goluri marcate. Evoluțiile consistente l-au propulsat la echipa națională a României, pentru care a debutat în luna noiembrie a anului trecut. Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a despre cele două oferte primite pentru Daniel Paraschiv.

Hermannstadt are două oferte pe masă pentru transferul lui Daniel Paraschiv: „De la Dinamo Kiev și MOL Fehervar”

Hermannstadt a primit o ofertă de 1,2 milioane de euro de la Dinamo Kiev pentru transferul lui Daniel Paraschiv, însă de teama războiului. În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dani Coman, care , a dezvăluit că nu doar ucrainenii sunt pe urma fotbalistului în vârstă de 23 de ani.

„Are două oferte clare Daniel Paraschiv în momentul de față. De la Dinamo Kiev și de la MOL Vidi. Nu punem presiune pe el sub nicio formă pentru că nu ăsta este un obiectiv al nostru în momentul de față să vindem jucători. Cel mai important este să vedem dacă ne vom recupera punctele.

Dacă ne putem face strategia pentru anul viitor sau dacă vom strategia pentru finalul anului competițional de acum. Ambele oferte sunt sensibil egale din punct de vedere financiar pentru club. Pentru jucător nu știu exact, pentru că nu mă interesează.

El trebuie să decidă împreună cu familia lui. Noi vrem în jur de 1 milion de euro plus anumite bonusuri care se pun în funcție de performanțele obținute”, a declarat Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dani Coman nu vrea să pună presiune pe Daniel Paraschiv: „Am avut o discuție cu el”

Dani Coman își dorește atât să aibă liniște în ceea ce privește situația financiară a lui Hermannstadt, care așteaptă decizia cu privire la , însă vrea ca Marius Măldărășanu să poată alinia o echipă formată din cei mai buni fotbaliști.

„Are o temere și o știm cu toții care este, războiul. Am avut o discuție cu el și aseară, am avut și azi dimineață. Nu vreau să pun presiune sub nicio formă pentru că sunt conștient că agenții lui pun presiune pe el și de-aia îl las să fie liniștit, să decidă el.

Dacă ar fi după mine, mi-aș dori să am liniște din punct de vedere financiar la echipă, mi-aș dori să am cei mai buni jucători. El este unul dintre cei mai bun jucători din România în momentul de față.

Dar este clar că fiecare club trebuie să și vândă. Nu este vorba doar de ceea ce se întâmplă la Hermannstadt. De ceea ce se întâmplă în fotbalul mondial. Orice jucător este transferabil pe o anumită sumă”, a mai spus Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dinamo Kiev, rămâne în cărți pentru transferul lui Daniel Paraschiv: „Se mai gândește”

Daniel Paraschiv a refuzat să se transfere la Dinamo Kiev, însă Dani Coman a precizat că internaționalul român, care a marcat în amicalul câștigat de „tricolori” cu Moldova, scor 0-5 în noiembrie 2022, și-a luat timp de gândire pentru a lua o hotărâre.

„E adevărat. Se mai gândește. Dinspre CFR Cluj s-a spus că i-a păcălit Dani Coman cu Paraschiv. Dani Coman nu i-a păcălit cu Paraschiv, ci a văzut într-un jucător care nu a jucat nici la Voluntari și nici la CFR Cluj că are marjă mare de progres”, au fost cuvintele lui Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

