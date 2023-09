Universitatea Craiova a călcat strâmb la primul meci fără . Oltenii au remizat, scor 1-1, pe terenul lui U Cluj, după golul egalizator înscris de Dan Nistor în minutul 90+1.

Anunțul exclusiv al lui Mihai Rotaru despre Adi Mutu la Universitatea Craiova!

Oltenii sunt pregătiţi de Corneliu Papură, alături de antrenorii secunzi Dragoş Bon şi Ionuţ Stancu. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA discuţia avută cu Mihai Rotaru care a declarat că nu este interesat de aducerea lui Adrian Mutu, iar, cel puţin pentru moment i se acordă credit lui Papură pe banca tehnică:

“Mi-a spus Mihai Rotaru că nu se pune să problema să vină Adrian Mutu antrenor. Nu au discutat cu niciun alt tehnician, momentan se merge pe mâna lui Corneliu Papură.

Rotaru îmi spunea că nu vorbesc cu antrenori care se află sub contract. Este politica clubului Universitatea Craiova, deci veştile în ceea ce priveşte interesul Craiovei pentru Mutu sunt complet false. Cel puţin astăzi”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Dragoş Bon: “Ne-am bătut joc de noi”

Deşi antrenorul principal al Universităţii Craiova este Corneliu Papură, atât la conferinţele de presă, cât şi la flash-urile dinainte şi după meciul cu U Cluj a venit la interviuri Dragoş Bon, unul dintre secunzi, :

“Ne-am bătut joc de noi în repriza secundă. Nu am avut o atitudine de echipă mare, aşa cum vrem să fim. Îmi pare foarte rău că nu am câştigat. A fost o retragere necomandată de pe margine. Dar puteam închide partida, am avut contraatacuri foarte bune şi o ocazie rarisimă.

Suferim şi ca joc şi că am ratat toate cele trei puncte. Nu este o scuză, nu trebuie să apare relaxarea. Trebuie să fii responsabil pe tot parcursul meciului. Nu este o scuză relaxarea.

Dacă pe durata unei partide există jucători care se relaxează, vor avea de pierdut în carieră. Nu este uşor de explicat. Alcătuim o echipă cu jucători de mare experienţă, dar se pare că suntem mai constanţi la nivel declarativ decât pe teren”, a spus Dragoş Bon la finalul meciului.

