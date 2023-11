Anunțul lui Mircea Badea după ce Șerban Huidu a făcut accident: “Asta e tare”

Mircea Badea a comentat accidentul rutier în care a fost implicat marți prezentatorul Cronicii Cârcotașilor, Șerban Huidu. Realizatorul de la Antena 3 CNN a pus punctul pe ”i”. Ce a transmis despre evenimentul care a avut loc în Capitală?

Ce spune Mircea Badea despre accidentul rutier în care a fost implicat Șerban Huidu

Mircea Badea și-a spus părerea despre marți, pe Calea Giulești din Capitală. Potrivit moderatorul a intrat în coliziune cu un șofer care conducea o mașină a companiei Bolt. Acesta din urmă spune că Șerban Huidu este vinovat, deoarece i-a tăiat calea.

ADVERTISEMENT

”Huidu încă mai conduce. Asta e tare. Nu știam că mai conduce. Dar iată că da: conduce”, a comentat Mircea Badea la Antena 3 CNN, făcând referire la un alt accident în care a mai fost implicat Șerban Huidu, cel din 2011, provocând moartea a trei persoane.

Prezentatorul de la Prima TV a fost testat cu aparatul etilotest în urma accidentului de marți, din zona Podului Basarab. Rezultatul a ieșit negativ, dar cu toate acestea s-a ales cu o amendă în valoare de 200 de lei. Pe lângă asta, a mai primit și 3 puncte penalizare.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Șerban Huidu

De altfel, nicio persoană nu a fost rănită. După eveniment, Șerban Huidu a reacționat și și-a recunoscut vina. ”S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu pentru emisiunea Newstime de pe Kanal D2.

Ce a pățit Șerban Huidu după accidentul rutier din 2011

Referitor la accidentul din octombrie 2011, fiind acuzat pentru uciderea din culpă a trei persoane. Totodată, a avut și o interdicție de a mai conduce, pe parcursul a șase ani.

ADVERTISEMENT

Interdicția lui Șerban Huidu de a se mai urca la volan a expirat pe 7 februarie 2019. Atunci când a primit sentința de condamnare definitivă, moderatorul Cronicii Cârcotașilor nu a fost prezent în fața judecătorilor. Invitat la începutul acestui an în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Șerban Huidu a vorbit despre acest subiect.

”Accidentele mele m-au făcut, poate, să nu mai fiu atât de incisiv(…). La tribunal, eu nu am pledat nevinovat, eu am pledat vinovat (…). Mai ales, după accidentele mele, au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu”, a spus Șerban Huidu pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Rudele victimelor accidentului s-au declarat nemulțumite de hotărâre. ”Acum nu mai au ce să-i facă. Ce să mai merite acum. Trebuie pedepsit până acum că a făcut destule. Avea 11 sancţiuni. Este pericol public. Trebuia să îi ia demult carnetul, de tot”, spuneau în 2011 rudele celor decedați, potrivit