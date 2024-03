Apel al lui Nicolae Ciucă către toți liderii din politică. Ce coaliție vrea să formeze

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a făcut un apel către președinții partidelor politice să alcătuiască o coaliție pentru a susține egalitatea de gen în politica românească.

Alături de Maia Sandu

Nicolae Ciucă a făcut această declarație în cadrul evenimentului Gala CONAF- „Women în Economy”, la care a participat împreună cu premierul , de președintele Republicii Moldova, , și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

„Am venit la acest eveniment din dorinţa de a-mi exprima încă o dată recunoştinţa şi aprecierea pentru tot ceea ce reprezentaţi ca structură asociativă, Confederaţia Naţională de Antreprenoriat Feminin, şi vă mulţumesc personal încă o dată pentru colaborarea excepţională pe care am avut-o atunci când am ocupat funcţia de prim-ministru al României, dar şi după aceea, pentru că s-a format această obişnuinţă a dialogului şi am continuat să ne vedem pe diverse proiecte”, a spus Ciucă, scrie

„Trebuie să recunosc, într-adevăr, că de fiecare dată m-au impresionat tenacitatea dumneavoastră, curajul de spune lucrurilor pe nume şi, indiferent cu cine am stat de vorbă, mi-aţi spus în faţă realitatea şi, totodată, aţi fost parte la aceste soluţii şi la deciziile care au fost luate şi care trebuie luate şi de aici înainte pentru ca problemele pe care dumneavoastră le identificaţi, cu care vă confruntaţi, să fie rezolvate”, a continuat liderul PNL.

Nicolae Ciucă a declarat că România va sprijini în continuare Republica Moldova și că respect angajamentul președintelui Maia Sandu.

„Am spus-o şi la Chişinău, o spun şi la Bucureşti, ajutând Republica Moldova, ajutăm România, înţelegem foarte bine contextul, înţelegem foarte bine problemele cu care vă confruntaţi şi respectăm foarte mult curajul şi angajamentul dumneavoastră”, a declarat Nicolae Ciucă.

Posturi pentru doamne

Liderul liberal a făcut un apel către toată clasa politică să sprijine egalitatea de gen, în cadrul inițiativei împreună cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Şi la noi, în Guvern, trebuie să spunem că am reuşit, după o perioadă de timp, şi după ce ne-am asumat critica societăţii civile, pentru că am avut un Guvern în care exista o singură reprezentare de gen feminin, astăzi, cel puţin din partea PNL, nu facem, există din nouă posturi de ministru, patru sunt ocupate de doamne şi vă mulţumesc. (…)

Am participat împreună cu domnul ministru Ciolacu, săptămâna trecută la Parlament, la o dezbatere care a vizat tocmai egalitatea de gen în România, în diferite sectoare de activitate şi mai cu seamă în politică.

Eram toţi reprezentanţii partidelor politice şi atunci am folosit acest moment, ţinând cont de experienţa mea şi a domnului prim-ministru Ciolacu în ceea ce înseamnă construcţia unei coaliţii politice stabile, să-i invit şi pe ceilalţi lideri ai partidelor politice ca împreună să formăm o coaliţie care să susţină egalitatea de gen în politică”, a declarat liderul PNL.