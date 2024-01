Arată dezgustător, dar face miracole pentru ten! Masca pe care o poți pregăti și acasă

Masca din semințe pentru ten a devenit virală pe rețelele de socializare, și pe bună dreptate. A fost chiar denumită varianta naturală a botoxului, deoarece are proprietăți miraculoase pentru ten. În exclusivitate pentru FANATIK, specialiștii spun dacă într-adevăr această mască face minuni pentru pielea noastră.

Masca de in, devenită virală, secretul tenului tânăr

Uleiul și semințele de in au devenit din ce în ce mai populare în îngrijirea pielii datorită beneficiilor lor remarcabile. Acestea sunt bogate în acizi grași esențiali, vitamine și antioxidanți, oferind o serie de avantaje pentru sănătatea și aspectul pielii. Cât despre masca din semințe de in, specialiștii recunosc faptul că aceasta are nenumărate beneficii pentru tenului nostru.

ADVERTISEMENT

“Semințele de in conțin o cantitate semnificativă de acizi grași omega-3, precum acidul alfa-linolenic. Acești acizi sunt esențiali pentru menținerea sănătății pielii și ajută la reducerea inflamațiilor și la promovarea elasticității pielii. Am observat că masca din semințe de in este asemănată cu mucilagiul de melc, asta probabil datorită aspectului asemănător.

Inul are capacitatea de a menține hidratarea pielii. Semințele de in conțin mucilagii care, atunci când sunt expuse la apă, formează un gel ce reține umiditatea și hidratează pielea în profunzime. Nu cred ca efectele acestei măști sunt egale cu cele ale botoxului. Însă într-adevăr, utilizată regulat, redă elasticitatea pielii și o netezește”, a declarat Rodica Baciu, medic dermatolog, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Proprietățile neștiute ale inului: “Protejează împotriva radicalilor liberi”

De multe ori am întâlnit inul în diverse rețete de smoothie-uri sau adăugat chiar în salate. Însă inul nu este doar o sursă valoroasă de fibre și acizi grași esențiali, ci și pentru îngrijirea tenului. Proprietățile inului oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătatea și frumusețea pielii, contribuind la menținerea acesteia catifelată și hidratată.

“Inul conține antioxidanți, vitamina E, care contribuie la protejarea pielii împotriva radicalilor liberi. Acești agenți antioxidanți combat procesele de îmbătrânire prematură și promovează o piele sănătoasă și strălucitoare. Din in se poate face și ulei, care este tare apreciat în industria frumuseții.

ADVERTISEMENT

Uleiul de in are proprietăți antiinflamatoare. De aceea e benefic în tratarea diverselor afecțiuni ale pielii, ca eczemele sau psoriazisul.

Uleiul de in face minuni pentru pielea uscată și crăpată. Se absoarbe ușor și reface bariera naturală a pielii”, a mai adăugat medicul dermatolog.

Cum preparăm acasă masca virală din semințe de in

Masca din semințe de in se prepară foarte ușor și nici nu e nevoie de multe ingrediente. Se pot face diverse combinații, însă rețeta pare să funcționeze cel mai bine. Iată cum putem să o preparăm acasă, cu doar 2 ingrediente.

ADVERTISEMENT

Avem nevoie de apă plată și semințe de in. Pentru 2 linguri de semințe de in, se adaugă 150 ml de apă fierbinte. Se acoperă semințele cu apa fierbinte și se lasă peste noapte la hidratat. După ce se răcește, apa va deveni vâscoasă, asemănătoare unui gel. Se aplică pe tenul curat și se lasă să acționeze 10-15 minute.

Apoi se clătește cu apă călduță și se aplică produsele preferate de îngrijire a tenului. Se poate prepara o cantitate mai mare, deoarece această mască rezistă aproximativ o săptămână la frigider. Înainte de prima utilizare, este indicat să efectuați un test de sensibilitate pe o mică porțiune de piele pentru a evita reacțiile alergice.