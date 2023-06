„Arde” Bănia înaintea noului sezon! Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova în doar nouă zile

Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar oltenii au anunțat câți fani au ajuns la casele de bilete în primele nouă zile. Suporterii „alb-albaștrilor” speră ca trupa lui Eugen Neagoe să spargă gheața și să aducă un titlu în Bănie după 33 de ani.

„Arde” Bănia înaintea noului sezon din SuperLiga! Număr impresionant de abonamente vândut de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește de startul sezonul din SuperLiga în Bansko, iar suporterii „alb-albaștrilor” se asigură că nu vor rata primul meci pe stadionul „Ion Oblemenco” al favoriților săi. Oltenii a pentru următorea ediție de campionat în urmă cu nouă zile.

Oltenii s-au înghesuit la casele de bilete pentru a-și reînnoi abonamentele din sezonul trecut, însă și alți fani ai „juveților” au ales această cale. Universitatea Craiova a anunțat că suporterii „alb-albaștrilor” au reușit să vândă un număr impresionat în primele nouă zile de la lansare.

Suporterii Universității Craiova au achiziționat 2.500 de abonamente, iar peste 600 dintre acestea au fost cumpărate de abonați noi. Oltenii așteaptă cu sufletul la gură începutul sezonului din SuperLiga, dar și revenirea lui Alex Mitriță pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„𝟐.𝟓𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 a vândut Universitatea pentru noul sezon în doar 9 zile de la lansarea oficială, dintre care 25% sunt abonamente noi. Au mai rămas 6 zile în care poți să-ți reînnoiești abonamentul pentru a-ți păstra același loc în stadion”, scrie pe pagina oficială a Universității Craiova.

Transferul lui Alex Mitriță redă speranțele la titlu suporterilor Universității Craiova: „Publicul avea nevoie pentru a se iluziona”

Gică Craioveanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre . Fostul idol al tribunelor este de părere că oltenii au prins din nou speranță pentru titlul de campioană, însă Eugen Neagoe mai are nevoie de întăriri la formația din Bănie.

„Este un transfer aparte, un transfer de care publicul avea nevoie pentru a se iluziona și a avea speranțe că va fi un an bun. Mitriță la Craiova a fost un lider, a avut parte de un public cald. Este un transfer pentru titlu da și nu, dar cred că singur nu poate să facă miracole.

Cred că mai trebuie aduși niște jucători, nu ne putem păcăli. Cred că mai trebuie doi, trei jucători de nivel. Am spus mereu că Universitatea are nevoie de un mijlocaș ofensiv, să pună în valoare jucătorii din față. Este un jucător și un transfer care te poate ajuta enorm în lupta pentru titlu, dar nu îți asigură un titlu.

Este nevoie de Mitriță și de vreo doi jucători de valori apropiate cu Mitriță. Craiova are urgentă nevoie de un mijlocaș ofensiv! Am spus-o de când a venit de la Pescara că este cel mai bun jucător din campionat, în primul rând pentru că are calitatea să scoată adversari din joc, ceea ce nu mai există în fotbalul modern”, spunea Craioveanu.

