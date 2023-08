Are Irinel Columbeanu o nouă relație? Fostul soț al Monicăi Gabor a rupt tăcerea: “Încă mă mai caută fetele”

Irinel Columbeanu a oferit noi detalii despre situația sa actuală, în plan amoros. Deși are 66 de ani, fostul milionar se laudă că încă este curtat de tinere domnișoare cu vârste de 20 de ani. De altfel, pe acestea le și favorizează în continuare.

Irinel Columbeanu are o nouă relație la cei 66 de ani?

De curând, afaceristul a postat pe pagina sa de facebook o imagine cu o femeie tânără, foarte frumoasă, suplă și cu părul cârlionțat. Mulți s-au întrebat dacă aceasta este noua sa parteneră, cunoscută fiindu-i

ADVERTISEMENT

Irinel Columbeanu a explicat la scurt timp după publicarea fotografiei că nu este vorba despre actuala sa parteneră de viață, ci pur și simplu i-a plăcut, după ce a găsit-o în memoria telefonului. A subliniat, totodată, că a rămas același bărbat din tinerețe, atras de femei superbe, înalte, tinere și cu părul lung.

Irinel Columbeanu, curtat de femei pe Facebook

De altfel, fostul milionar a mărturisit și că nu are momentan, pe nimeni în viața sa, deși este căutat de multe femei, pe rețelele de socializare. El le răspunde, fiindcă nu-și dorește să fie ”de lemn”, dar ”nimic mai mult”, conform spuselor sale.

ADVERTISEMENT

”Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook. Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas. Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung. Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?!

Momentan, sunt în continuare singur, dar încă mă mai caută fetele și eu le răspund, vorbesc cu ele, nu sunt de lemn. Mai exact, le răspund la mesaje și mă conversez cu ele, dar nimic mai mult”, a spus Irinel Columbeanu pentru

ADVERTISEMENT

Cu ce femei s-a iubit Irinel Columbeanu

În urmă cu aproape două decenii, și se lăuda cu lista de femei frumoase care au făcut parte din viața lui: Romanița Iovan, Anna Lesko sau Monica Gabor. Cu aceasta din urmă a stat cel mai mult și a reușit să aibă și un copil, pe Irina.

În 2006, bărbatul deținea o avere de 60 de milioane de euro, în 2007 și mai mult, 150 de milioane de euro. Din 2008, lucrurile au început să se mai complice financiar pentru Irinel Columbeanu. În acel an, bugetul i-a scăzut la 40 de milioane de euro, în 2009 la șapte milioane de euro, până când a ajuns să nu mai aibă nimic. Astfel, în 2020, după ce s-a trezit cu datorii și cu executare silită de către bănci, s-a mutat cu chirie într-un apartament din Colentina.

Multă lume s-a uimit de decăderea lui Irinel Columbeanu, având în vedere că mulți ani a apărut la TV cu impozanta sa vilă din Izvorani, care în 2021 a ars într-un incendiu. Pe lângă asta, a mai deținut peste 56 de terenuri în comuna Ciolpani, Ilfov și o serie de bolizi de lux.