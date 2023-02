Are Livia Graur operații estetice? Vedeta de la Prima TV: „Ultima jumătate de an a fost o luptă continuă”

Livia Graur se ține bine la cei aproape 37 de ani ai săi, iar FANATIK a aflat secretul formei fizice de invidiat a știristei de la Prima TV. Vedeta Focus ne-a spus că are un metabolism care îi permite să fie mereu slabă.

Livia Graur are intervenții estetice, iar în viitor nu exclude să se și opereze

a mărurisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu a ținut diete pentru a slăbi, ci lupta ei a fost să mai pună niște kilograme pe ea. În ultima jumătate de an, vedeta a ținut cure de îngrășare.

Întrebată ce bea și ce mănâncă pentru a arăta atât de bine, Livia ne-a spus că are câteva plăceri vinovate, dar încearcă să nu exagereze. Îi plac mâncărurile sățioase, prăjelile, dar și dulciurile. Vedeta Prima TV nu refuză câte o ciocolată din când în când.

„La mine, dietele au fost mereu de îngrășare”

„Ultima jumătate de an a fost o lupta continuă cu mine ca să mă îngraș. Slăbisem destul de mult și m-am concentrat pe asta. Iar acum am ajuns la punctul la care sunt mulțumită de greutatea mea. Așa că am mâncat peste măsură, să spunem.

Nu am avut niciodată probleme din punctul acesta de vedere. La mine, dietele au fost mereu “de îngrășare”, așa că eu mănânc de când mă știu orice, oricât. Îmi plac mâncărurile sățioase, “prăjelile”, dulciurile… mănânc o ciocolată o dată!

Îmi plăceau și băuturile carbogazoase dar am renunțat la ele din cauza unei mici probleme de sănătate. Așa că de băut, beau apă plată. Și, pentru că sunt mereu cu mașină, nici alcoolul nu-mi este “prieten”, a dezvăluit realizatoarea tv pentru FANATIK.

„Am bandă de alergat în casă”

Atât cât îi permite timpul liber, Livia face și sport. Ca să se țină cât de cât de antrenamente, vedeta și-a luat bandă de alergat acasă, astfel că nu mai are scuza că nu poate ajunge la timp la sala de fitness.

„Fac, în schimb, sport, ori de câte ori am ocazia, acesta e și motivul pentru care am bandă de alergat în casă – să nu am scuză că nu am timp să ajung la sală”, a mai spus Livia.

Cum stă vedeta la capitolul operații estetice? Vedeta (n.r.: care va împlini 37 de ani în luna aprilie a acestui an) a recunoscut că a apelat la anumite intervenții, în special pentru atenuarea ridurilor, din categoria celor non-invazive.

Livia Graur nu exclude să recurgă la intervenții estetice mai complexe pe viitor

Chiar dacă deocamdată o ajută produsele de înfrumusețare și procedurile minim invazive, Livia nu exclude ca odată cu trecerea anilor să recurgă și la operații ceva mai complexe.

„Cât despre intervențiile estetice, cred că medicină a evoluat în asemenea fel încât acum sunt parte din viață noastră. Adică procedurile minim sau non-invazive, de la un moment al viețîi – cel în care începe să nu-ți mai placă ceva la propriul aspect fizic – sunt precum detartrajul sau periajul profesional al dinților.

Sunt convinsă că va veni un moment în care voi apela și eu la asemenea proceduri. Cu toate că trebuie să-mi înfrunt una dintre cele mai mari temeri și anume frica de ace…”, ne-a mai mărturisit Livia Graur.

Livia Graur este Vedeta prezintă ediția Focus de la ora 14:00, în fiecare zi, de luni până vineri.