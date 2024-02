„Are oferte din Bundesliga și Franța!” Anunțul lui Marius Șumudică despre cel mai în formă român de la Gaziantep

Denis în Turcia! Atacantul român împrumutat de Gaziantep de la Standard Liege marchează pe bandă rulantă. Marius Șumudică a dezvăluit că evoluțiile internaționalului român de 24 de ani nu au trecut neobservate.

Marius Șumudică, anunț important despre jucătorii români de la Gaziantep

Marius Șumudică l-a dorit cu insistență pe Denis Drăguș la Gaziantep. Atacantul român împrumutat până la finalul sezonului de la Standard Liege s-a acomodat perfect, fiind cel mai periculos fotbalist al lui „Șumi”. În cele 23 de meciuri în tricoul turcilor, internaționalul român a marcat 11 de goluri și a oferit o pasă decisivă.

Denis Drăguș a declarat recent că meritul principal pentru forma de vis pe care o traversează . Atacantul de 24 de ani a recunoscut că se află în cel mai bun moment al carierei. În cadrul unei intervenții la TV, Marius Șumudică a vorbit despre toți fotbaliștii români de la Gaziantep.

„Drăguș are 10 goluri, e într-o formă extraordinară, Maxim are ghinion anul ăsta, dar acum joacă foarte bine, a scos penalty, știu cum să îl folosesc și dă randament mai bun în zona centrala. Plus Niță, are un caracter deosebit.

„Drăguș are două oferte, una din Bundesliga și una din Franța”

El face antrenament 100% în fiecare zi. Deian Sorescu, ușor-ușor se adaptează, crește, a dat un gol extraordinar acum, în ultima etapă. Am jucat cu el ca un fel de număr 10. Junior Morais a jucat până în minutul 70, când l-am schimbat.

A jucat extraordinar. Sunt foarte mulțumit de toți pe care i-am adus. Rar mi-a fost dat să văd ce face Drăguș. Din ce știu, are două oferte, una din Bundesliga și una din Franța, din primele ligi. Se simt bine toți.

Evoluțiile pe care le au mă ajuta și sunt mândru de asta. Clădesc în jurul lor, sperăm să scăpăm de la retrogradare. Sperăm sa facem o figură frumoasă cu Samsunspor, sa luam cele 3 puncte”, a declarat Marius Șumudică, la .

Marius Șumudică a dezvăluit discuția cu Recep Erdogan

În urmă cu o săptămână, Marius Șumudică a avut parte de o întâlnire de gradul zero cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Astfel, antrenorul român și-a îndeplinit visul, acela de a-l întâlni pe conducătorul turc. La aproximativ o săptămână distanță, Marius Șumudică a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu Erdogan.

”Sunt onorat, am discutat câteva minute cu președintele Turciei, unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Este o onoare pentru mine. M-a întrebat dacă îmi doresc pașaportul turcesc.

I-am zis ‘Cu mare plăcere, dar nu renunț la cetățenia română’. I-am spus și că este o mare onoare pentru mine”, a mai spus Marius Șumudică. Antrenorul român l-a întâmpinat pe președintele Turciei la aeroport. Ergodan a vizitat Gaziantep, una dintre provinciile grav afectate de cutremurul din urmă cu un an.