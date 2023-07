Argăseală, explicații după ce FCSB a fost refuzată în Ghencea: ”A țipat la oameni”

Vicecampioana României și-a dorit să joace pe stadionul Steaua derby-ul cu Dinamo și se părea că acest lucru se va întâmpla, însă Clubul Sportiv al Armatei , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Argăseală, detalii de la negocierile purtate de FCSB pentru a juca în Ghencea

Prezent alături de de la Palatul din Aleea Alexandru, președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a prezentat motivele pentru care vicecampioana României nu a fost primită în Ghencea.

”Domnul Talpan a venit, a țipat la oamenii de acolo, să se ridice de la masă, să plece, să nu stea la masă cu trădătorii, că le-am furat imaginea, echipa, identitatea. Cu noi n-a comunicat.

Aș vrea să punctez câteva lucruri. Am fost invitați la negocieri, am început să negociem o primă formă de contract, am negociat prețul, câteva clauze, ajungând la clauza de asigurare a stadionului, de un milion de euro, poliță de asigurare pentru teren și încă 3 polițe de asigurare, una de 250.000 pentru daune morale, terorism, una de 250.000 pentru degradări.

Am avut discuții la clauza de un milion, că atât costă gazonul. Am cerut o expertiză, ne-au adus expertiză, am înțeles că tipul de gazon nu se schimbă, ci doar se repară, iar maximum costă 50.000 de euro. Atunci, au schimbat, dintr-un milion de euro asigurare, au vrut 750.000 de euro bilet la ordin avalizat. Gigi a fost de acord.

Ei au spus că au brokeri cu care au discutat și că se poate face polița pe care au cerut-o ei. Le-am cerut acei brokeri și n-au vrut să ni-i dea. Noi trebuie să prezentăm polițele cu 3 zile înainte de meci, deci astăzi. Beneficiarul se obliga ca pe cheltuiala lui să înlocuiască bunurile distruse, urmând să ne recuperăm noi banii de la asigurare. Aveam polițele de asigurare și biletul la ordine”, a declarat Argăseală.

Argăseală îi acuză pe cei de la CSA Steaua că au mințit

Președintele FCSB consideră că cei de la CSA Steaua nu au vrut niciodată ca FCSB să joace în Ghencea și au făcut tot posibilul pentru a împiedica acest lucru. Argăseală a explicat că , acuzând partea cealaltă că a mințit în această privință.

”A rămas să facem asigurarea de 750.000 prin bilet la ordin avalizat, o poliță de asigurare de 250.000 de euro pentru terorism, daune morale, vandalism. Aveam toate răspunsurile de la brokeri, că nu pot asigura vandalismul, terorismul, brokerii nu asigură acest produs.

Ei ne-au trimis răspuns că nu se poate întocmi contractul în aceste condiții și că dacă vrem să mergem mai departe, trebuie să aducem această poliță de asigurare. Polița nu există pe piață, dar le-am propus un alt bilet la ordin avalizat de 250.000 de euro. N-au fost de acord.

Se pun câteva întrebări acum. Dacă inițial ni s-a cerut pentru teren o poliță de asigurare de un milion, ulterior au putut să schimbe într-un bilet la ordin avalizat de 750.000. De ce în cazul poliței de 250.000 de euro nu s-a putut garanta cu un bilet la ordin avalizat?

E o decizie care nu se poate explica. Noi am făcut acum o poliță de asigurare identică acceptată de Arcul de Triumf. Și cei de la CSA utilizează această poliță, numai că nouă ne-au cerut o poliță care nu se poate executa.

Când noi am transmis că nu se mai poate face poliță și că solicităm înlocuirea, ne-au transmis că nu se poate face acest lucru. În comunicat, CSA a spus că polița de asigurare și biletul la ordin avalizat nu au fost prezentate. E total neadevărat, o minciună!”, a spus Valeriu Argăseală.