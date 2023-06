Arnold Garita și-a luat ”adio” de la suporterii lui FC Argeș și se pregătește de un transfer la FCSB: ”Cariera mea trebuie să o ia în altă direcție!”

Atacantul camerunez a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeș în sezonul recent încheiat, dar acest lucru nu a fost de ajuns. Piteștenii .

Arnold Garita, mesaj pentru suporterii lui FC Argeș

Înainte de a merge și semna cu echipa lui Gigi Becali, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Arnold Garita a ținut să-și ia la revedere de la suporterii lui FC Argeș și le-a cerut acestora să îi înțeleagă situația.

ADVERTISEMENT

”Dragă suporter al Argeşului, acest sezon a fost plin de emoţii şi totodată de mare dezamăgire. Îmi pare foarte rău că nu am reuşit să ţinem clubul în SuperLiga, am dat totul pe teren pentru club şi pentru tine, uneori am realizat lucruri grozave și uneori și eu am eșuat, dar să știi că întotdeauna am dat 100% pentru club.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea pe care mi le-ați arătat și mulțumesc clubului pentru că m-a recrutat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil, dar pentru tot restul carierei va trebui să plec de la FC Argeş.

ADVERTISEMENT

Trebuie să dau o nouă direcţie carierei mele şi sper să înţelegeţi decizia mea. Nu vă voi uita niciodată, mulţumesc pentru tot”, a scris atacantul camerunez în vârstă de 27 de ani, pe rețelele de socializare.

Garita este mare fan Gigi Becali

Așa cum a promis, Gigi Becali a început în forță campania de transferuri și este aproape de a semna cu un atacant. FANATIK a aflat că , care va sosi liber de contract după ce a retrogradat cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Vârful camerunez în vârstă de 27 de ani este unul dintre susținătorii patronului ”roș-albaștrilor” și într-un live făcut pe Tik Tok a mărturisit că admiră foarte mult sinceritatea acestuia.

”Gigi Becali este un președinte minunat, cel mai mare din România! Uneori e minunat, alteori e nebun. Uneori te place, alteori nu. E un președinte nebun, dar îmi place de el. El îți spune ce gândește. Ai jucat ca un rahat, îți spune că ai jucat ca un rahat. Nu îmi plac oamenii care nu îți spun în față lucrurile.

ADVERTISEMENT

Iar Becali îți spune în față: ‘Ai jucat ca un rahat azi, nu-mi mai place de tine!’. De asta îmi place Becali, pentru că e sincer. Îi place de tine, îți spune în față, nu îi place, la fel. Dar e nebun, azi te place, mâine gata!”, a precizat Garita.