Asociația Salvați Bucureștiul aproape să fie dizolvată de un dezvoltator imobiliar. „Un înfiorător semnal de intimidare pentru civism și ONG-uri”

Decizia de miercuri a instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea dezvoltatorului One Mircea Eliade Properties S.R.L, compania care a construit blocurile turn din cartierul Floreasca și care se judeca cu ASB. Chiar dacă decizia instanței nu este încă definitivă, există deja un precedent, o altă asociație civică, Miliția Spirituală, fiind desființată exact la fel în 2022.

Asociația Salvați Bucureștiul aproape de dizolvare

Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul, asociație și în jurul căreia s-a dezvoltat o puternică mișcare civică. Decizia Judecătoriei Sectorului 5 a venit după o cerere a dezvoltatorului imobiliar, cel mai probabil după un proces câștigat cu ASB.

„Admite cererea principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de reclamanta One Mircea Eliade Properties S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Admite cererea de intervenţie principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de intervenientul Călina Virgil, în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.

Dispune dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Dispune înscrierea menţiunii dizolvării Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Dispune parcurgerea procedurii de lichidare a asociaţiei. Numeşte lichidator, în vederea îndeplinirii operaţiunilor de lichidare a asociaţiei, societatea Fast Insolv IPUR. (…) Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, pentru părţi şi pentru Ministerul Public, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 București”, se arată în decizia instanței.

Nicușor Dan vorbește despre o problemă a statului de drept

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat pentru Hotnews joi că această decizie a instanței arată de fapt o problemă cu statul de drept în România, în condițiile în care instanța stabilește cheltuieli de judecată de ordinul zecilor de mii într-un proces de contestare a unui act administrativ.

„Este din păcate un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România, în care dezvoltatorii amenință cu cheltuieli de judecată uriașe asociațiile și cetățenii care le contestă proiectele. Și din păcate multe asociații și mulți cetățeni au fost intimidați și au renunțat la acțiunile pe care le-au desfășurat. Pe acest fenomen sunt mai multe lucruri de spus.

În primul rând consider total nerezonabil ca judecătorii să dispună cheltuieli de judecată de 100.000 lei într-un dosar în care se contestă un act administrativ, dacă se întâmplă ca cine contestă să piardă. Din păcate nu am văzut o reacție a societății civile când lucrurile astea s-au întâmplat”, a declarat, pentru , primarul Nicușor Dan.

Acesta a amintit de un caz precedent, petrecut chiar anul trecut, atunci când Asociația Miliția Spirituală a fost dizolvată tot în urma unui proces cu același dezvoltator imobiliar.

„De exemplu, Asociația Miliția Spirituală, care activa în spațiul civic de cel puțin 15 ani a fost desființată prin acțiunea unui dezvoltator. Apoi, nu am văzut o preocupare pentru mulți oameni care au bani și ar putea să susțină acestea asociații care desfășoară astfel de acțiuni civice. Practic am ajuns în situația în acre nu mai există asociații care să conteste proiecte imobiliare, ceea ce este un lucru foarte grav”, a mai spus Nicușor Dan.

Dacă decizia instanței va fi menținută și în faza de apel, atunci Asociația va pierde automat toate procesele aflate pe rol, procese în care contestă mai multe proiecte imobiliare menite să distrugă spațiul verde al Capitalei.

„Legat de Salvați Bucureștiul, eu am plecat de acolo când am devenit primar, nu știu foarte bine ce se întâmplă, probabil că este tot o chestiune de cheltuieli de judecată pe care Asociația nu a putut să le plătească. Ei au obținut în instanță anularea PUZ Parcul Tineretului, prin care au fost aprobate mai multe blocuri în acest parc, procesul este la recurs. Practic s-ar pierde undeva la 20 ha de spațiu verde. Sunt litigii care vizează Cathedral Plaza, Kiseleff 45 sau Grădinile Versailles, cum sunt cunoscute, unde se dorește construirea unor blocuri, Visarion 8, un bloc ilegal de pe strada Zborului, Hala Matache, asta este ce îmi aduc aminte”, a mai spus Nicușor Dan.

„Un înfiorător semnal de intimidare”

Mihail Bumbeș, președintele Miliției Spirituale a declarat joi, într-un interviu pentru PressHub în care a povestit detaliile și modul în care asociația pe care a condus-o a fost dizolvată, că dezvoltatorul a urmărit exact acest lucru și că nu a fost interesat de recuperarea cheltuielilor de judecată.

„Au fost trei procese pe care le-am avut cu One United Properties. Primul proces l-am pierdut și la recurs și rămăsesem singur. Pe primul proces am pierdut și la recurs. Am plătit daune de 5.000 euro, ne-au executat silit și ne-au luat 5.000 euro din cont.

Pe celelalte două procese le-am pierdut, erau cele în care erau implicați și Salvați Bucureștiul și SOS Orașul. Am pierdut și la recurs și pe fond, iar cheltuielile de judecată stabilite de judecător au fost de 60.000 euro. Au recuperat doar vreo 3.500 de de lei. Drept urmare s-au îndreptat pentru dizolvarea organizațiilor.

Pur și simplu nu aveam de unde să plătim sumele astea astronomice pentru o organizație civică. Atunci scopul lor pe care l-au și pronunțat, adică s-au și exprimat când au cerut dizolvarea noastră, a fost acela ca pe viitor să nu mai putem contesta alte proiecte imobiliare. Dacă voiau cu adevărat să-și recupereze banii, ne lăsau să existăm și atunci când ne intrau bani din donații sau dintr-un proiect, instant fiind executa silit, banii ăia se duceau către One Properties”, a declarat Mihai Bumbeș pentru .

Deputatul USR Iulian Bulai a caracterizat decizia de miercuri a instanței drept un semnal de intimidare la adresa spiritului civic.

„Ceea ce se petrece acum – dizolvarea în instanță, la cererea unor dezvoltatori imobiliari, a unor asociații cu un istoric de intervenție și conștiință civică – e foarte aproape de o asasinare a statului de drept și a implicării comunitare.

Dacă practicile de prăduire din primii 20 de ani ai postcomunismului s-au schimbat, cât de cât, și dacă locuitorii orașului au căpătat încredere că au și ei ceva de spus în felul în care arată Capitala e (și) pentru că au existat Salvați Bucureștiul și acțiunile lui curajoase.

Care, da, într-un moment de criză au condus la coalizarea într-o mișcare politică. Să dizolvi ASB, în aceste condiții, e o ghilotină pentru participarea comunitară, e un înfiorător semnal de intimidare pentru civism și inițiativele non-guvernamentale”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Deputatul susține că dezvoltatorul imobiliar a fost reprezentat în instanță de către casa de avocatură a fostului lider PNL Valeriu Stoica. Bulai menționează însă că liberalii, prin insistențele avocatului Daniel Fenechiu, au încercat să treacă un proiect de lege menit a îngreuna activitatea ONG-urilor care contestă autorizațiile de construire. FANATIK a scris la finalul .

„În procesele cu asociațiile civice, dezvoltatorul imobiliar a fost reprezentat de casa de avocatură „Stoica și asociații”. Fondatorul acestei case e, în același timp, ministrul Justiției sub care a fost făcută legea (ordonanța) asociațiilor și fundațiilor, și un vechi lider al exact partidului care inițiase, nu de mult, un proiect de lege de „pedepsire” a ONG-urilor ce contestă în instanță autorizații pentru dezvoltări imobiliare.

Adică al PNL – care propunea (prin Relu Fenechiu) în mai 2023 o lege pentru exact ceea ce se întâmplă acum: desființarea ONG-urilor care „cutează” să aibă dubii despre legalitatea unor autorizații de construire și să ceară unui judecător să ateste legalitatea sau ilegalitatea lor. Nimic nu e inocent în scoaterea la mezat a interesului public”, a scris deputatul USR, confundând numele senatorului Daniel Fenechiu cu cel al fostului ministru, Relu Fenechiu, judecat în mai multe procese de corupție.